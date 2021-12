[Le Deal du Jour] Vous souhaitez profiter de Noël pour vous offrir un PC portable de dernière génération pouvant trôner fièrement sur un bureau ? Il n’y a rien de mieux qu’un écran OLED pour faire la différence et c’est ce qui équipe le ASUS UX325JA-3. Il est actuellement au prix de 699 euros au lieu de 850.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale

2021 touche à sa fin et cette année aura au moins le mérite de marquer enfin l’arrivée en masse des écrans OLED sur les laptops. En tout cas, c’est surtout Asus qui a su en profiter avec plusieurs modèles de sa série Zenbook équipés du fameux écran aux contrastes infinis. Cette fois-ci c’est la version sobrement baptisée UX325JA-3 équipée d’un processeur Intel Core i5 qui en profite pour baisser de prix avec une remise de 18%.

Au lieu de 849 euros, le laptop Asus Zenbook OLED UX325JA-3 est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros à la Fnac.

Le Laptop Asus Zenbook OLED UX325JA-3 vu de devant

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la configuration de ce laptop ?

Si la gamme des Zenbook d’Asus est aussi plébiscitée, c’est par son nombre de références avec divers types de configurations, mais aussi et surtout par sa fiabilité et sa qualité de fabrication. C’est encore le cas avec ce Asus Zenbook 13 OLED UX325JA-3 qui comme son nom l’indique intègre une dalle OLED de 13,3″ pouces en définition Full HD du plus bel effet. En plus d’une bonne qualité d’affichage, cet ultrabook possède un design compact et soigné à base d’aluminium brossé.

Ce petit format est forcément tributaire d’une configuration modeste mais non dénué d’intérêt : un processeur Intel Core i5-1035G1 , cadencé à 1 GHz et pouvant monter jusqu’à 3.6 GHz en mode performance (n’oubliez pas le brancher en secteur dans ce dernier cas). Ce CPU est couplé à 8 Go de mémoire vive et à 256 Go de stockage SSD de type NMVe. Au global, on retrouve donc une puissance suffisante pour effectuer des tâches bureautiques et de l’applicatif poussé sans trop de problèmes. Tout ceci tenant dans à peine 1,14 kg, saluons la performance !

Alors bien sûr, même si les performances matérielles sont là, il ne fait pas compter sur ce Zenbook pour jouer aux derniers jeux AAA dans les meilleures conditions. Le contrôleur graphique intégrée Intel UHD G1 peut se débrouiller sur des titres eSport classiques comme League of Legend, Rocket League ou CS:GO mais ce n’est clairement pas une machine pour faire tourner Cyberpunk 2077 au maximum de ses capacités.

Et niveau connectique et autonomie ?

C’est souvent le parent pauvre des ultrabook, mais il faut reconnaitre que côté connectique, ce Zenbook s’en sort plutôt bien. il faut compter sur la présence d’un port USB 3.2 Gen1 en Type-A et de deux ports USB 3.2 Gen2 Type-C compatibles Thunderbolt 3. Un port HDMI 2.1 et un lecteur de carte micro-SD sont également au programme et il faut aussi compter sur l’apport du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0 pour les connexions sans-fil. Enfin, la batterie peut faire tenir ce laptop jusqu’à 15h heures en utilisation normale selon le constructeur.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.