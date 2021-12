Le Fire TV Stick 4K Max a droit à 40 % de réduction

[Le Deal du Jour] À l’approche de Noël, Amazon casse les prix de ses Fire TV Stick, ces clés HDMI qui permettent de connecter son TV. Le modèle le plus performant, le Fire TV Stick 4K Max, est ainsi disponible à 38,99 euros au lieu de 64,99 euros sur la plateforme du géant américain.

Les passerelles multimédias sont des solutions idéales pour celles et ceux qui ne possèdent pas de téléviseurs connectés, ou qui n’apprécient tout simplement pas le système d’exploitation déjà intégré. Et plutôt que d’opter pour une box multimédia comme l’Apple TV ou autres boîtiers Android TV, il peut être plus judicieux de mettre la main sur une clé HDMI, comme les Fire TV Stick d’Amazon, qui se branchent directement sur une télévision et intègrent leur propre OS. Le moment est d’ailleurs tout choisi pour en acquérir un, puisque la gamme est actuellement disponible à prix réduit, dont le performant Fire TV Stick 4K Max.

Ainsi, au lieu de 64,99 euros, le Fire TV Stick 4K Max est en ce moment vendu à 38,99 euros sur Amazon.

Les autres modèles de la collection sont également disponibles en promotion. Le prix du Fire TV Stick Lite passe de 29,99 euros à 18,99 euros, tandis que le Fire TV Stick classique est affiché à 22,99 euros au lieu de 39,99 euros. Enfin, le Fire TV Stick 4K est disponible à 33,99 euros au lieu de 59,99 euros.

Le Fire TV Stick 4K Max d’Amazon avec sa télécommande // Source : Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

À quoi sert un Fire TV Stick ?

Les Fire TV Stick d’Amazon sont des dongles HDMI qui permettent de connecter son téléviseur et ainsi avoir accès à une foule de contenus et plateformes de streaming sur le store, par exemple. Amazon oblige, l’assistant Alexa sera évidemment de la partie pour recueillir toutes vos requêtes vocales. Le Fire TV Stick s’accompagne également d’une télécommande qui permet de naviguer efficacement dans les menus. En fonction de la version (Lite, 4K, classique…), cette télécommande comportera plus ou moins de boutons pour faciliter l’utilisation de l’interface. Et même si son design fait penser à Chromecast, les deux références ne s’utilisent pas de la même façon. Si le Chromecast nécessite un smartphone ou une tablette pour diffuser du contenu, le Fire TV Stick, qui se branche directement sur le téléviseur, intègre son propre système d’exploitation très fluide, Fire OS.

Quels sont les avantages du Fire TV Stick 4K Max ?

Comme son nom le laisse penser, le récent Fire TV Stick 4K Max est la version la plus performante des Fire TV Stick. Comme la version 4K standard, cette clé prend en charge les contenus en 4K (forcément), mais aussi le HDR et HDR10+, le Dolby Vision et le Dolby Atmos pour un son vaste et riche. Mais ce modèle sera plus performant que le Fire TV Stick 4K, puisqu’il embarque une nouvelle puce ARM Mediatek MT7921LS, qui apporte un bon boost côté puissance. En plus, cette puce rend le Stick compatible avec le Wi-Fi 6. On retrouvera également la fonction appelée Auto Low Latency Mode (ALLM), qui permettra de profiter du service de cloud gaming d’Amazon, Luna, dans les meilleures conditions et sans latence.

Qu’en dire de plus ?

Avec le Fire TV Stick 4K Max, vous pourrez profiter de la fonction Alexa Home Cinema d’Amazon en jumelant, si vous en possédez à la maison, des enceintes Amazon Echo compatibles. Un bouton destiné à convoquer Alexa sera aussi présent sur la télécommande, pour contrôler tous vos objets connectés compatibles facilement. Justement, en parlant de cette télécommande, celle-ci sera la plus complète, avec des boutons permettant d’accéder facilement à Netflix, Disney+ ou encore Prime Vidéo.

