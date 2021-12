[Le Deal du Jour] Les AirPods Max sont excellents, mais il est vrai que ce casque sans fil à réduction de bruit d’Apple est assez cher. Il devient toutefois légèrement plus abordable à l’approche de Noël grâce à cette réduction de presque 200 euros — mais uniquement en coloris rose.

Après le succès de ses différents écouteurs sans fil, la firme de Cupertino a décidé de s’attaquer au marché des casques audio. De là sont nés les AirPods Max, un produit ultra premium, de sa qualité de fabrication jusqu’aux performances et fonctionnalités, qui est clairement réservé à l’élite vu son prix de lancement élevé. Mais cela fait maintenant un an que le casque sans fil d’Apple est disponible sur le marché et le prix a bien baissé.

Au lieu de 629 euros, les AirPods Max sont aujourd’hui disponible en promotion à 435 euros sur Amazon et Cdiscount. Cependant, seul le coloris rose du casque est disponible à ce prix.

Source : Louise Audry pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les forces des AirPods Max ?

Les AirPods Max ne sont pas forcément meilleurs que les casques concurrents de Bose et Sony, notamment au niveau de la réduction de bruit active, mais il faut avouer qu’ils excellent dans certains domaines. Tout d’abord, le son est riche et détaillé pour tous les types de musique, où même les distorsions à plein volume sont assez faibles. Un vrai régal pour les oreilles, où on apprécie évidemment la spatialisation du son — comme sur les AirPods Pro — afin de profiter d’un son Dolby Atmos, 5.1 ou 7.1 pour les contenus compatibles.

Ensuite, ils possèdent beaucoup de fonctionnalités intéressantes, bien souvent exclusives à iOS, mais la plus réussie est sans aucun doute le mode Transparence, qui vous permettra d’entendre les bruits extérieurs et avoir une conversation sans retirer son casque de la meilleure des façons, avec des sons parfaitement nets et même légèrement accentués par les haut-parleurs.

Quelles sont les différences avec la concurrence ?

Si la plupart des constructeurs de casques sans fil font le choix du plastique, Apple se différencie avec des matériaux un peu plus nobles comme du métal, de l’aluminium anodisé ou encore de l’acier inoxydable. C’est beau, mais force est de constater que c’est plus lourd sur la tête (environ 400 grammes). Mais heureusement, la firme de Cupertino a eu la bonne idée de doter l’arceau réglable d’un tissu maillé pour répartir idéalement le poids, tout en laissant respirer les cheveux. D’ailleurs, le casque d’Apple ne peut pas se plier, il faut donc le mettre dans son étui pour le transporter et pour le recharger.

Les fonctionnalités exclusives à iOS sont également une différence majeure. Depuis iOS 15, vous pouvez désormais lancer une recherche à proximité et sur le réseau Find My d’Apple pour retrouver vos AirPods Max, un peu comme avec les AirTags. L’audio spatiale est maintenant compatible avec les quelques contenus sur Mac et Apple TV. Il est même possible de convertir dans ce format n’importe quelle source stéréo sur le casque. Et bien évidemment, l’appairage se fait automatiquement avec un produit de la marque à la Pomme, et sur plusieurs appareils grâce au Bluetooth multipoint.

