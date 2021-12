La Nvidia Shield TV Pro est enfin de retour en promotion, pile poil pour Noël

[Le Deal du Jour] La Nvidia Shield TV Pro est sortie en 2019, mais elle est encore aujourd’hui considérée comme la meilleure box Android TV du marché. Son prix ne baisse pas souvent, mais une exception est faite pour la période de Noël.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

La Nvidia Shield TV Pro est une box Android TV faisant également office de console de jeux. Fort de son succès, ce produit très populaire n’est pratiquement jamais proposé à prix réduit par les différents e-commerçants, mais la marque a tout de même décidé de lancer une belle promotion pour la période des fêtes de fin d’année. Jusqu’au 19 décembre 2021, soit vendredi prochain, on la trouve en effet avec presque 50 euros de réduction.

Au lieu de 219 euros à son lancement, la Nvidia Shield TV Pro est actuellement disponible à 174 euros sur Amazon, mais aussi chez Boulanger et Darty.

La Nvidia Shield TV Pro (2019) avec sa télécommande.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi c’est la meilleure box Android TV du marché ?

La Nvidia Shield TV Pro est la meilleure box Android TV du marché, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle est compatible Dolby Vision pour l’image et Dolby Atmos pour le son, sans oublier la définition jusqu’en 4K et, aussi, le HDR. C’est tout ce qu’il faut pour profiter de la meilleure qualité d’images sur vos contenus préférés, que ce soit les films ou les séries, mais à condition que votre téléviseur soit également compatible. Ensuite, l’interface est parfaitement fluide et propose tous les bienfaits de Google, en passant par l’assistant vocal jusqu’au Chromecast, ainsi que toutes les applications du Play Store. Le boîtier multimédia de Nvidia peut même servir de serveur Plex en Full HD si vous connectez un disque dur externe.

En quoi la Nvidia Shield TV Pro est aussi une console de salon ?

Nvidia est un acteur incontournable dans le monde du gaming et sa Shield TV Pro l’est tout autant. Cette box TV est suffisamment puissante pour faire tourner tous les jeux disponibles sur le store grâce à la puce Tegra X1+ épaulée par 3 Go de RAM. Mais le facteur le plus important vient de son optimisation aux petits oignons pour le service de cloud gaming GeForce Now. Vous pourrez alors accéder gratuitement temporairement (ou moyennant un abonnement pour de l’illimité) à des jeux triple A dans leurs meilleures conditions graphiques — si votre connexion internet le permet. Et pour y jouer, vous pourrez bien évidemment connecter une ou plusieurs manettes, soit en mode sans fil via Bluetooth ou en mode filaire via les deux ports USB de la machine.

Que savoir de plus ?

La télécommande de la Nvidia Shield TV Pro en 2019 a changé d’aspect et prend désormais la forme triangulaire ressemblant étrangement à une barre de chocolat Toblerone. Il y a 8 boutons de fonctions au centre, deux boutons supplémentaires en haut, une zone de navigation et un bouton dédié à Netflix. Avec le micro intégré, la Nvidia Shield TV Pro est donc compatible avec Google Assistant, mais aussi avec Amazon Alexa.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.