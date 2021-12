Noémie Koskas - 07 décembre 2021 Télécoms

[Le Deal du Jour] Alors que Noël approche à grands pas, SFR propose actuellement son offre fibre (avec décodeur TV) à petit prix pendant un an. La série limitée SFR Fibre est donc disponible à 10 euros par mois pendant 12 mois. Mais attention, elle repasse après à 38 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Si vous aviez décidé de patienter jusqu’aux fêtes de fin d’année pour passer à la fibre ou changer votre abonnement, vous avez fait le bon choix. Les opérateurs profitent de cette saison pour proposer des offres à prix cassé, et aujourd’hui, c’est SFR qui s’y met avec sa série limitée très avantageuse.

L’offre fibre de SFR (avec décodeur TV et ligne de téléphone fixe) est ainsi disponible au prix de 10 euros par mois pendant un an, puis à 38 euros par mois. Ce prix s’adresse uniquement aux nouveaux clients, et il faudra vous engager pendant douze mois pour en profiter.

Pour mieux comprendre l’offre

Quels débits pour cette offre Fibre de SFR ?

Avec cet abonnement, SFR propose des débits théoriques maximaux de 500 Mb/s en téléchargement et en envoi. Concrètement, cela vous permettra de visionner des vidéos en streaming, de jouer en ligne ou encore de naviguer sur le web en toute tranquillité et sans interruption. Notez aussi que vous bénéficierez du Wi-Fi 5.

Ai-je droit à la TV avec cette offre ?

La SFR Box 7 s’accompagne d’un décodeur TV 4K, et ce, sans surcoût. Vous aurez ainsi accès à 160 chaînes et services TV avec cette offre Fibre. Le décodeur prend aussi en charge les contenus jusqu’en 4K haute définition et vous donne la possibilité d’enregistrer 8 heures de programmes. Un lecteur de carte SD sera aussi présent, de même qu’une télécommande vocale.

Qu’en dire de plus ?

L’opérateur offre également 10 Go de stockage pour stocker vos photos, vidéos ou fichiers divers dans un cloud. Mais surtout, cet abonnement intègre aussi une ligne de téléphone fixe, avec les appels illimités vers les fixes en France, les DOM et plus de 100 destinations dans le monde. Vous pourrez évidemment choisir de conserver votre ancien numéro fixe en le précisant bien au moment de la commande.

Enfin, sachez que la venue d’un technicien pour le raccordement nécessitera 49 euros de frais d’ouverture de service.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Avez-vous la connexion Internet la plus rapide de la galaxie ? Découvrez-le avec notre comparateur

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo