« Les règlements de YouTube interdisent de manière générale les contenus choquants ou violents », explique YouTube, qui vient de soumettre la vidéo d'Eric Zemmour à une restriction d'âge. La vidéo est inaccessible également depuis les sites tiers, ainsi que pour les gens qui n'ont pas de compte YouTube.

La vidéo dans laquelle Éric Zemmour a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2022 a, depuis sa sortie, accumulé les polémiques. Le candidat aurait en effet utilisé dans sa vidéo des images sans avoir obtenu les accords des ayants droit, et plusieurs personnes ont menacé de porter plainte contre lui pour violation du droit d’auteur.

Les plaintes justifient le fait que les chaînes BFMTV et LCI aient arrêté de diffuser le clip de campagne d’Éric Zemmour. La vidéo est toujours sur YouTube, malgré des signalements. Mais la plateforme vient cependant de prendre une mesure à son encontre, comme elle l’a confirmé à Numerama. La vidéo n’est plus disponible

aux personnes qui n’ont pas de compte YouTube,

aux personnes qui ne sont pas connectées à leur compte YouTube,

aux personnes de moins de 18 ans.

YouTube limite l’accès à la vidéo d’Éric Zemmour aux personnes majeures

La vidéo d’Éric Zemmour vient d’être soumise à une restriction d’âge. « Les règlements de YouTube interdisent de manière générale les contenus choquants ou violents. Dans le cas où une vidéo contient un élément qui n’est pas adapté à tous les utilisateurs, nous veillons à appliquer une limite d’âge afin de les protéger », précise YouTube, interrogé par Numerama. Il semblerait donc que la décision de YouTube de limiter la vidéo ne soit pas liée directement aux problèmes de droits d’auteur,

mais bien au contenu même de la vidéo de l’homme politique.

Ce 2 décembre au matin, il n’est donc plus possible de visionner la vidéo d’Éric Zemmour sans être connecté à son compte YouTube, ou si son âge n’est pas précisé, comme Numerama a pu le vérifier. Nous n’avons pas réussi à visionner la vidéo d’Éric Zemmour en étant déconnecté, et les personnes inscrites mais qui n’avaient pas précisé leur âge sur leur profil ont dû tout d’abord prouver qu’elles étaient majeures. La vignette de la vidéo en question était même floutée dans les résultats de recherche lorsque nous n’étions pas connecté.

Comme l’explique Google, qui possède YouTube, lorsqu’un contenu YouTube est soumis à une limite d’âge, cela signifie que « ce contenu n’est pas visible par les utilisateurs âgés de moins de 18 ans ou non connectés. Il ne peut pas non plus être visionné sur la plupart des sites tiers. Les spectateurs qui cliquent sur une vidéo soumise à une limite d’âge sur un autre site Web (par exemple, via un lecteur intégré) seront redirigés vers YouTube ou YouTube Music, où ils pourront visionner le contenu uniquement s’ils sont connectés et ont plus de 18 ans. Ainsi, nous nous assurons que seule l’audience appropriée peut regarder les vidéos hébergées sur YouTube, quelle que soit la plate-forme sur laquelle les spectateurs les découvrent ».

Un message de prévention s’affiche même pour les utilisateurs majeurs et connectés à leur compte, juste en dessous de la vidéo.

Ce message mène à une page explicative, qui explique en détail les différentes raisons pour lesquelles YouTube peut être poussé à mettre une limite d’âge sur la vidéo et détaille les règles de la communauté. Éric Zemmour n’a pas, pour l’instant, réagi.

