Si vous souhaitez changer d’opérateur mobile ou que vous êtes en plein milieu d’un changement de forfait, on vous a sûrement demandé votre RIO. Ce numéro d’identification est utile pour simplifier les démarches administratives. Voici d’où il vient et à quoi il sert.

Changer de forfait mobile est aujourd’hui beaucoup plus simple qu’auparavant. Il est possible de passer d’un opérateur à l’autre pour profiter d’un meilleur débit, d’une meilleure offre ou d’une meilleure couverture réseau en quelques clics. Ceci est rendu possible grâce à un outil tout simple : le relevé d’identité opérateur (RIO).

Qu’est-ce que le RIO et à quoi ça sert ?

Le relevé d’identifiant opérateur est un identifiant unique associé à votre ligne téléphonique (mobile et fixe). Il est utile si vous souhaitez changer d’opérateur tout en gardant votre numéro (procédure de portabilité).

Si vous voulez basculer d’un opérateur vers un autre, il suffit de fournir votre RIO à votre futur fournisseur d’accès, pour qu’il s’occupe de toutes les démarches de résiliation et entame la procédure de portabilité. Cette logique de guichet unique pour la portabilité a été mise en place par l’Arcep (l’autorité de régulation des télécoms) en 2007.

Le RIO est composé de douze caractères ayant chacun une signification.

Les deux premiers chiffres sont le code alphanumérique associé à votre opérateur,

sont le code alphanumérique associé à votre opérateur, La lettre qui suit indique si vous êtes un client professionnel ou un particulier,

qui suit indique si vous êtes un client professionnel ou un particulier, Les 6 caractères suivants sont le numéro d’identification de votre contrat,

sont le numéro d’identification de votre contrat, Les 3 derniers sont un code de contrôle permettant de s’assurer de la légitimité de la démarche.

Où trouver son RIO ?

Pour obtenir son RIO avant de changer d’opérateur, il suffit d’appeler le 3179 depuis le numéro que vous souhaitez conserver. Ce numéro à « fonctionnalité banalisée » mis en place par l’Arcep en 2011 est commun à tous les opérateurs, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Pour les phobiques du téléphone, n’ayez crainte, vous ne tomberez que sur une boite vocale, qui vous dictera votre numéro de RIO et les détails de votre contrat. Toutes ces informations vous seront d’ailleurs immédiatement transmises par SMS, également.

À noter que ce numéro fonctionne en France métropolitaine. Pour certains départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane entre autres), ce numéro peut changer selon votre opérateur.

Orange Caraïbe : composer #3179 # sur le mobile et appuyer sur « appel »,

composer #3179 # sur le mobile et appuyer sur « appel », Outremer Télécom : appeler le 3179,

appeler le 3179, Digicel : composer #317 # sur le mobile et appuyer sur « appel »,

composer #317 # sur le mobile et appuyer sur « appel », Dauphin Télécom : composer #317 # sur le mobile et appuyer sur « appel »,

composer #317 # sur le mobile et appuyer sur « appel », UTS : envoyer le mot « RIO » par SMS au 3179.

Que faire si je n’ai pas mon téléphone ?

Si vous n’avez pas votre téléphone sous la main et que vous souhaitez obtenir votre RIO malgré tout, la plupart des opérateurs ont des moyens alternatifs pour accéder au numéro RIO.

Vous pourrez le retrouver la plupart du temps sur votre espace client sur le web ou en appelant le numéro d’assistance de votre opérateur. Il est conseillé de se munir d’une facture récente quand vous faites cette démarche, afin de prouver que vous êtes bien le ou la titulaire de la ligne.

Comment se passe la portabilité ?

Une fois que vous avez transmis votre RIO à votre futur opérateur, ce dernier entamera les démarches de portabilité et vous informera du jour où votre bascule s’opérera.

Vous devriez recevoir, avant la date fatidique, une carte SIM de votre futur opérateur. Il suffira de l’insérer dans votre mobile et de l’activer le jour J. Votre ancienne carte SIM sera automatiquement coupée du réseau.

Crédit photo de la une : Montage Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo