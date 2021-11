C'est le jour J, le Black Friday est officiellement lancé ! eBay propose depuis quelques minutes maintenant des offres à la fois agressives et très avantageuses pour qui veut se faire plaisir ou entamer les achats de Noël. On retrouve parmi la multitude d’offres sur la plateforme de e-commerce : des Switch Lite accompagnées d’Animal crossing et d’un abonnement de trois mois au Nintendo Switch Online ou encore de l'Apple Watch de dernière génération en version 41 mm.

Le Black Friday fait pleuvoir les promos encore et toujours avec une palette d’offres plus alléchantes les unes que les autres. Voici les offres les plus intéressantes que l’on peut retrouver aujourd’hui sur le célèbre plateforme de vente en ligne eBay :

Le Pack Nintendo Switch Lite corail + Animal Crossing New Horizons + 3 mois d’abonnement au Nintendo Switch Online est à 229,95 euros

À l’heure où la Nintendo Switch classique devient une denrée rare, la Nintendo Switch Lite apparaît comme une alternative plus qu’intéressante si vous appréciez les consoles portables.

Très similaire à la Nintendo Switch classique, la Nintendo Switch Lite se différencie malgré tout par quelques détails techniques comme l’absence des Joycons classiques, et donc l’absence de vibrations dans les contrôles. Elle est toutefois compatible avec 98 % du catalogue de la Switch classique.

Elle sera idéale pour le jeu nomade avec son écran LCD de 5,5 pouces, son poids plume de 275 grammes et sa mémoire interne de 32 Go.

Son autonomie est intéressante, puisqu’en fonction du jeu utilisé elle pourra tenir entre 3 et 7 heures en moyenne.

En ce moment sur Ebay, La Nintendo Switch Lite bénéficie d’une très belle offre. Pour 229,95, vous aurez la console accompagnée d’Animal Crossing New Horizon en téléchargement et de trois mois de Nintendo Switch Online. L’occasion de passer toutes vos vacances de Noël à planter des navets, récolter des pommes de terre et faire en sorte de chasser vos voisins de votre île. Un plaisir.

Apple Watch Series 7 (41 mm) passe à 389,99 €

La toute dernière montre signée Apple regroupe, comme toujours chez le fabricant, le meilleur de ses technologies. Sur ce nouveau modèle, on peut profiter d’un bel écran Retina non seulement 20 % plus grand que la montre, mais aussi plus résistant. Résistant aux chocs, bien sûr, mais également aux éclaboussures et à la poussière puisque l’Apple Watch Series 7 est certifiée IP68.

Elle embarque par ailleurs une tripotée de capteurs comme le SpO2 qui mesure le taux d’oxygénation du sang, le capteur ECG, ou encore le suivi du sommeil qui vous permet de vous assurer que votre nuit a bien été réparatrice.

Côté autonomie, l’Apple Watch Series 7 permet de récupérer en 45 minutes de charge 80 % de la batterie. Côté connectivité enfin, si la montre supporte le Wifi et peut accueillir une eSIM, le modèle proposé en promotion n’est pas équipé de la fonction cellulaire. Vous ne pourrez donc pas passer vos appels de manière autonome, mais vous profiterez de l’excellente connectivité des produits Apple via votre iPhone.

Habituellement proposée aux alentours de de 420 euros, l’Apple Watch Series 7 avec un boîtier aluminium 41 mm à 389,99 euros sur eBay.

Le Redmi Note 10S passe à 199,99 €

Smartphone intégré à la série Note 10, le Redmi Note 10S est un appareil au rapport qualité-prix excellent. Il regroupe une palette de caractéristiques presque premium pour un smartphone d’entrée de gamme.

Il dispose en effet d’un très bel écran AMOLED de 6,43 pouces, bien calibré, offrant ainsi une qualité d’affichage convaincante.

En son sein, on retrouve un processeur MediaTek Helio G95, un compromis parfait pour naviguer de manière fluide dans les menus et profiter de contenu vidéo sur ses plateformes de streaming préférées.

Pour en profiter le plus longtemps possible, le Redmi Note 10S bénéficie d’ailleurs d’une batterie imposante de 5 000 mAh, et de la charge rapide 33W, permettant de passer de 0 à 100 % en moins d’une heure.

L’appareil photo n’a pas non plus à rougir. On peut profiter d’un quadruple capteur dont le principal (grand-angle) caracole à 64 mégapixels. Côté vidéo, le Redmi Note 10S filme en 4K, une option qui devrait séduire les vidéastes amateurs.

La configuration enfin, est plutôt confortable avec 6Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. Elle assurera une navigation fluide dans le téléphone, et permettra l’installation et le stockage d’un nombre conséquent de fichiers et d’applications.

Habituellement proposé autour de 245 euros, le prix du Redmi Note 10S est en baisse à 199,99 euros pour le Black Friday.

Les Sony Earbuds WF-1000XM4 chutent à 229,99 €

L’un des meilleurs modèles d’écouteurs true wireless du marché bénéficie d’offres intéressantes pour le Black Friday. Ces Sony perdent ainsi plus de 15 % de leur prix initial et passent à 229,99 euros.

Une belle opportunité pour s’offrir un son nomade hors pair. Car les WF-1000XM4 de Sony n’ont presque plus rien à prouver pour se hisser sur le podium des meilleurs écouteurs de cette année.

La réduction de bruit active, en plus d’être modulable pour s’adapter à votre environnement, est extrêmement efficace et vous permettra de profiter de votre musique sans distraction. Autre atout de ces écouteurs : la présence d’un mode “parler pour chatter” grâce auquel les écouteurs détectent si vous êtes en train de discuter et désactivent alors la réduction de bruit. Pratique.

La qualité d’écoute est au rendez-vous. Le rendu est clair, les basses équilibrées et surtout, les WF-1000XM4 sont compatibles avec le codec LDAC développé par le constructeur lui-même, un codec proche de la qualité CD.

L’autonomie est également un très bon point pour ces Sony WF-1000XM4, puisque les écouteurs peuvent tenir entre 5h30 et 8h sur une seule charge, si la réduction de bruit active est activée. Il est enfin possible de charger les écouteurs par câble USB-C ou via un chargeur Qi sans fil.

Habituellement vendus autour de 275 euros, les Sony WF-1000XM4 sont, pendant le Black Friday, au prix de 229,99 euros soit une économie d’un peu plus de 45 euros.

L’écran Xiaomi 34″ Curved Gaming est à 369,99 €

Ce moniteur signé Xiaomi offre un très bon rapport qualité/prix. Avec une belle diagonale de 34 pouces incurvée, il dispose d’une dalle LCD VA avec rétroéclairage full LED. La définition de l’écran WQHD offre une belle qualité d’image complétée par la couverture colorimétrique de 121 % de l’espace sRGB.

Le taux de rafraîchissement est lui aussi plutôt bon, puisqu’à 144 Hz, il se destine aux joueurs PC. Le temps de réponse de 4ms est également tout à fait raisonnable et si la configuration pourrait frustrer les très gros joueurs, le moniteur est quant à lui tout indiqué pour des joueurs PC qui ne demandent pas une configuration très poussée. Les vidéastes et les photographes seront également satisfaits de cet écran incurvé très bien équilibré.

Côté connectique il faut compter sur deux ports HDMI 2.0, 2 Display Port 1.4, 1 port audio et un port d’alimentation CA. On souligne enfin la présence de fixation VESA, qui permet d’accrocher facilement l’écran sur un pied dédié.

Habituellement vendu à un prix avoisinant les 470 €, l’écran Xiaomi 34” incurvé est à 369,99€ en ce moment sur Ebay.

