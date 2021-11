Avec la hausse de l’inflation et la baisse des taux d’intérêt, faire dormir de l’argent sur son livret A est tout simplement contre-productif. L’entreprise française Mon Petit Placement propose justement d’investir son épargne dans des placements plus rémunérateurs, jusqu'à 12 % par an pour les profils les plus offensifs.

Pas besoin d’être très fort en math pour comprendre pourquoi le livret A n’est pas une très bonne affaire en ce moment. Alors que son taux de rémunération est bloqué à 0,5 % depuis plusieurs années, l’inflation, elle, croît de près de 2 % par mois ces derniers mois. Autrement dit, l’argent que l’on gagne sur le livret A ne compense même pas la hausse globale des prix.

Pour (re)donner un coup de fouet à son épargne, Mon Petit Placement propose de placer son argent dans des assurances-vie, plus ou moins prudentes ou plus ou moins offensives selon votre appétence au risque. Son service, entièrement en ligne, permet non seulement de comprendre où va son argent, mais aussi de suivre en temps réel son rendement.

Qui est Mon Petit Placement ?

Créé en 2017 à Lyon, Mon Petit Placement a pour objectif de démocratiser l’investissement financier haut de gamme pour les particuliers. Concrètement, Mon Petit Placement vous accompagne dans l’ouverture, le suivi et la gestion d’assurances-vie via un site web et une application mobile.

L’entreprise est montée en puissance ces dernières années en levant 650 000 euros en 2018, 1,5 million d’euros en 2020 et aujourd’hui 6 millions d’euros lors d’une nouvelle levée de fond. Issu en partie de French Tech Seed (Bpifrance), cet argent va permettre à Mon Petit Placement de poursuivre sa croissance.

L’objectif est de doubler ses effectifs en 2022 (notamment en recrutant des profils seniors), de développer les fonctionnalités de sa toute nouvelle application mobile (disponible sur Android et iOS), mais aussi de diversifier son offre de produits financiers.

Comment Mon Petit Placement simplifie l’investissement en ligne ?

Pour proposer des placements avec des taux de rendement moyen de 3 à 12 % environ, Mon Petit Placement se repose sur des contrats d’assurances-vie. Et contrairement à ce que laisse entendre ce mot, ça n’a absolument rien à voir avec une assurance.

Il s’agit en fait d’une enveloppe d’investissement à la fiscalité avantageuse, avec des rendements qui varient logiquement selon la prise de risque souhaitée. Et comme pour le Livret A, l’argent placé dans une assurance-vie n’est pas bloqué. Vous pouvez le retirer à tout moment. On appelle cela un rachat partiel ou total de son contrat d’assurance-vie.

Mon Petit Placement est bien conscient que le monde des assurances-vie peut impressionner. On a tendance à penser qu’il s’agit d’un produit financier réservé à une élite fortunée et bien informée. Le but de son service est de rendre accessible aux particuliers ces investissements haut de gamme, dès 300 euros d’économie.

10 minutes pour savoir quel type d’investisseur vous êtes

Tout commence avec l’inscription au service, intégralement en ligne. Elle dure une petite dizaine de minutes et va servir à définir votre profil d’investisseur. Est-ce que vous êtes du genre à éviter les fortes variations des taux d’intérêt, quitte à ce que votre placement ait un rendement faible ? Ou plutôt du genre à investir sur une longue période (5 à 8 ans), mais que cet argent rapporte le plus possible ?

À la fin de ce questionnaire, Mon Petit Placement va alors vous proposer 4 types d’investissement, plus ou moins prudent ou plus ou moins risqué. Le rendement moyen réalisé en 2020 sur leurs 4 portefeuilles était de 8,3 % (les performances passées ne préjugent pas des performances futures).

Un suivi par des experts financiers

Pour rassurer ses épargnants, Mon Petit Placement ne se rémunère qu’à la performance. Il ne prélève ainsi une commission que si le placement rapporte quelque chose… Et rien du tout s’il ne rapporte rien.

Par ailleurs, si vous avez un doute ou des questions sur vos placements, Mon Petit Placement dispose d’un service client via chat (7 jours sur 7) ou téléphone. Il est animé par des conseillers experts dans le domaine de l’investissement qui répondront à vos questions et vous aideront à bien orienter le placement de votre épargne.

Mon Petit Placement va d’ailleurs plus loin qu’un simple placement d’argent dans une assurance-vie plus ou moins risquée. À la fin du questionnaire d’inscription, il est possible de choisir le domaine des entreprises présentes dans son portefeuille d’assurance-vie : climat, tech, santé, égalité, solidarité, etc. Vous savez donc où vous investissez et quels types d’entreprises vous soutenez.

Accessible dès 300 euros d’épargne

Enfin, il n’est pas nécessaire d’avoir des milliers d’euros pour commencer à placer son épargne chez Mon Petit Placement. Vous pouvez tester le service avec seulement 300 euros d’économies.

