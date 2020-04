Une collection de 10 doodles interactifs, mêlant jeu et éducation, va être proposée par Google ces prochaines semaines. Lancée le lundi 27 avril, l'initiative a été décrite comme un accompagnement du confinement pour aider à soccuper chez soi.

Dans sa présentation de Stadia, son service de cloud gaming, Google osait l’ironie en disant que l’un des jeux les plus joués au monde était celui du dinosaure de Chrome, qui apparaît quand il n’y a pas de connexion à internet. En cette période de confinement, Google souhaite montrer qu’il a produit d’autres jeux rapides pour passer le temps, notamment dans ses Doodles. Ces logos événementiels qui remplacent le logo de Google pour certaines occasions sont parfois interactifs et proposent de véritables expériences.

Mêlant l’éducation au jeu, le premier Doodle présenté dans cette série des « meilleurs doodles » propose d’initier à la programmation informatique en faisant déplacer un lapin sur des cases. Toute l’idée est de faire assimiler les bases des algorithmes avec des concepts enfantins : on empile des briques visuelles, qui sont autant de lignes de codes permettant au lapin de ramasser des carottes pour son repas (dans la vie réelle, la carotte ne doit être donnée au lapin que comme une friandise et non comme un repas, ndlr).

L’initiative de Google durera assurément plusieurs semaines, dans la mesure où le géant du web propose 10 cases qui se débloqueront petit à petit. On peut s’attendre à ce que ce top 10 reste accessible plus tard, dans la mesure où les Doodles interactifs sont internationaux et que le déconfinement n’est pas programmé pour début mai partout dans le monde. « Alors que le Covid-19 continue d’avoir un impact sur les communautés dans le monde, les familles et les individus passent plus de temps chez eux. Pour eux, nous lançons une série d’anciens Doodles qui remettra en lumière les Doodle de Google les plus populaires », peut-on lire sur la page dédiée au projet.

Retrouver de vieux doodles

Google ne fait pas disparaître les doodles qu’il crée pour des événements régionaux ou internationaux. Une archive est disponible à cette adresse et recense tous les doodles qui ont été célébrés depuis que le géant de Mountain View a développé cette pratique.