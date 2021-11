Romain Ribout - 05 novembre 2021 Écouteurs

[Le Deal du Jour] Marque reconnue du domaine audio, Sennheiser brade aujourd’hui ses écouteurs Momentum True Wireless 2 sur Amazon. Proposés habituellement à 299 euros, ils sont actuellement disponibles à seulement 186,99 euros.

Seconde itération des écouteurs sans fil de Sennheiser, les Momentum True Wireless 2 proposent quelques ajouts bienvenus par rapport à leurs prédécesseurs. La hausse de l’autonomie et le renforcement du boîtier de chargement sont des améliorations bienvenues. Mais c’est bel et bien l’ajout de la réduction de bruit active, couplée au savoir-faire de Sennheiser en matière de son, qui fait de ces écouteurs une véritable réussite.

Sortis en mai 2020, ces écouteurs sans fil étaient initialement mis en vente pour 299 euros. Aujourd’hui, les Sennheiser True Wireless 2 sont disponibles au tarif de 186,99 euros à l’occasion d’une promotion proposée sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Quels sont les points forts des écouteurs Sennheiser True Wireless 2 ?

Si l’on ne devait retenir qu’une seule chose à propos de ces Momentum True Wireless 2, cela serait sans aucun doute la qualité du son qu’ils proposent. Les produits créés par Sennheiser font partie des meilleurs présents sur le marché de l’audio, et ces écouteurs ne font pas exception à la règle avec un son précis et équilibré et ce, quel que soit le type de musique écoutée. Les audiophiles les plus pointus pourront aussi modifier à l’envi les réglages grâce à l’application Smart Control, pour obtenir un son qui leur correspond plus.

Au-delà de cette excellente qualité sonore, les Momentum True Wireless 2 ont d’autres atouts à faire valoir, à commencer par leur confort. Grâce à leur design aussi sobre qu’ergonomique, et la présence de 4 embouts en silicone différents, ils s’adapteront aisément à la plupart des pavillons auditifs, et pourront être portés plusieurs heures d’affilés sans aucune gêne.

Que savoir de plus ?

Comme bon nombre d’écouteurs True Wireless, les Momentum True Wireless 2 sont vendus avec un boîtier qui permet à la fois de les transporter à l’abri des salissures, et de les recharger. Disposant d’une autonomie de 7 heures par charge, ils peuvent rester actifs jusqu’à 28 heures grâce à leur boîtier. Une durée qu’il faudra toutefois revoir un tantinet à la baisse en cas d’utilisation prolongée de la réduction de bruit active, même si cette dernière s’avère particulièrement utile.

Pour en savoir plus à propos de ces excellents écouteurs, vous pouvez aller lire le test complet réalisé par nos confrères de Frandroid. Si le modèle ne correspond pas à vos besoins, nous en recommandons d’autres dans notre guide d’achat des écouteurs sans fil .

