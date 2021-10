[Le Deal du Jour] Microsoft a renouvelé sa manette à la sortie de ses Xbox Series X et Xbox Series S. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à l'ancien modèle, mais apporte tout de même quelques nouveautés pratiques. On la trouve en ce moment à 43,99 euros au lieu de 59,99 euros.

La nouvelle manette sans fil de Microsoft n’offre pas de fonctionnalités aussi premium que la DualSense de la PlayStation 5. Elle apporte toutefois son lot de nouveautés par rapport au modèle de la Xbox One, notamment le nouveau grip plus adhérent, le D-Pad circulaire à la place de la croix directionnelle ou encore le bouton « Share ».

Quelles sont les nouveautés de la manette Xbox Series ?

La nouvelle manette de Microsoft ne change pas de design, mais apporte quelques nouveautés. La croix directionnelle est remplacée par un D-pad circulaire, avec un relief pour les quatre directions principales. On retrouve un nouveau grip à l’arrière, pour améliorer la préhension. Cet effet granuleux est aussi reproduit sur les gâchettes et les sticks analogiques, ce qui donne une meilleure adhérence.

La fonction « Share », ou partage en français, fait enfin son apparition via un bouton central sur la manette. Sur les consoles Xbox Series, cela permet de prendre rapidement une capture d’écran dans un jeu ou de sauvegarder les derniers instants d’une partie en vidéo. Une fonctionnalité que les joueurs PlayStation connaissent depuis la PS4, avec la DualShock 4.

Quelle est la plus grande force d’une manette Xbox ?

C’est le multi support, évidemment. Depuis la 360, la manette Xbox peut s’utiliser sur différents appareils de façon Plug and Play et celle de nouvelle génération ne déroge pas à la règle. Vous pouvez la brancher à un PC ou Mac en mode filaire, mais aussi en mode sans fil grâce à la compatibilité Bluetooth de la manette. Elle s’utilise également parfaitement avec les jeux sur Android, Android TV, iOS et Apple TV.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre article pour savoir comment utiliser une manette Xbox sur iPhone, iPad et autre.

