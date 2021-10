Romain Ribout - 12 octobre 2021 Télécoms

[Le Deal du Jour] Dans la catégorie des forfaits peu chers, qui ne vont pas au-delà d'un budget de 10 euros par mois, RED by SFR et B&You proposent en ce moment une belle offre avec 30 Go de données 4G à utiliser partout en France.

Les promotions sur les forfaits mobile ne s’arrêtent jamais, surtout avec RED by SFR et B&You, qui sont toujours là pour se faire concurrence. Les deux opérateurs ne s’entendent pas, mais s’alignent aujourd’hui pour proposer chacun un forfait mobile incluant 30 Go de données 4G, pour seulement 10 euros par mois. Ces offres sans engagement sont disponibles jusqu’au 18 octobre 2021 chez SFR et jusqu’au 19 chez Bouygues.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce qui est inclus dans les forfaits à 10 euros de RED et B&You ?

RED by SFR et B&You proposent aujourd’hui le même forfait. On retrouve évidemment l’enveloppe de 30 Go de données 4G utilisables partout en France, dont 6 Go à utiliser depuis l’Europe et les DOM. Au quotidien, vous serez donc à l’aise pour consulter vos mails et les réseaux sociaux, ainsi que pour regarder une petite vidéo en streaming sans craindre de vider trop rapidement votre consommation mensuelle.

Dans les deux cas, les appels, SMS et MMS sont illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Puis-je conserver mon numéro actuel ?

Oui, il est tout à fait possible de conserver votre numéro de téléphone mobile. Pour cela, il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription, lequel s’obtient en appelant le 3179. Changer d’opérateur implique également de changer de SIM. Prévoyez alors 10 euros supplémentaires pour obtenir votre nouvelle carte triple découpe.

