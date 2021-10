[Le Deal du Jour] La Nintendo Switch OLED est la nouvelle déclinaison de la console hybride. Elle est dorénavant officiellement disponible en France. Si les précommandes affichaient jusque-là un prix de 349 euros, la majorité des e-commerçants ont aujourd'hui abaissé ce tarif à 319 euros.

Souvent, Nintendo n’annonce pas vraiment les prix officiels de ses produits en France. Les e-commerçants font donc un peu ce qu’ils veulent, jusqu’au jour de la sortie. C’est encore le cas avec la Switch OLED : la nouvelle déclinaison de la console hybride était affichée à 349 euros encore hier, mais est passée à 319 euros aujourd’hui, soit 30 euros de différence. On la trouve à ce prix chez Fnac et Cdiscount.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce qui change avec la Nintendo Switch OLED ?

La première différence avec la Nintendo Switch classique est la plus évidente : l’écran OLED. Cette technologie offre des contrastes infinis et des couleurs plus vibrantes. L’immersion en mode portable est donc encore plus grande, surtout avec une diagonale d’écran qui passe de 6,2 à 7 pouces, sans oublier les bordures qui ont été largement réduites. Autre point positif : vous pourrez stocker plus de jeux grâce à la capacité interne de 64 Go — toujours extensible via microSD.

La console accueille désormais une béquille plus solide qui s’étend tout le long de l’appareil. Elle s’ajuste même pour offrir le meilleur angle de vue. Le dock a été légèrement modifié. On remarque évidemment la nouvelle couleur blanc pâle, mais aussi des bords plus arrondis sur la partie supérieure. La principale nouveauté vient de l’ajout d’un port Ethernet. Cela améliore les performances de votre connexion Internet par rapport au Wi-Fi, ce qui est très utile pour le jeu en ligne ou les jeux qui utilisent le cloud, par exemple.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Nintendo Switch OLED.

Faut-il craquer pour cette nouvelle console ?

La réponse à cette question dépend de votre façon de jouer. Si vous utilisez la Nintendo Switch davantage en mode nomade, ce modèle OLED va clairement sublimer l’expérience. Mais si vous jouez principalement sur un téléviseur, il n’y aura pas de changement fondamental, à part la rapidité de connexion en mode filaire. Cependant, si vous n’avez pas encore acheté l’une des versions de la console hybride depuis sa sortie en 2017, alors la Switch OLED est clairement le meilleur choix pour découvrir les licences phares du géant japonais.

