Un internaute prétend avoir en sa possession un fichier contenant les informations personnelles de 1,5 milliard de comptes Facebook. La taille de cette base de données sème cependant le doute.

Le 4 octobre 2021, alors que Facebook subissait l’une des plus grandes pannes de son histoire, plusieurs médias s’inquiétaient d’un prétendu « hack » visant le réseau social. Les informations personnelles de 1,5 milliard de comptes Facebook auraient été mises en vente sur le net, a alerté le site PrivacyAffairs.

Ces données auraient été obtenues via le scraping de pages Facebook. Elles constitueraient « la plus grosse quantité de données Facebook jamais mise en circulation à ce jour », selon le média anglophone. Cependant, plusieurs éléments font douter de la véracité de cette histoire.

Si PrivacyAffairs s’est ému de la mise en vente d’une telle base de données le 4 octobre 2021, le fichier est supposé être en vente sur le web depuis bien plus longtemps.

En remontant les pages du forum d’où est partie l’affaire, on peut s’apercevoir que le tout premier message concernant la mise en vente d’un tel fichier date du 22 septembre 2021. Cela ferait donc quasiment deux semaines qu’un fichier contenant des informations personnelles sur plus de la moitié des comptes Facebook du monde serait en vente librement sur internet. Sans que cela n’ait provoqué de réaction nulle part.

En creusant un peu plus loin, on peut retrouver des traces encore plus anciennes de ce fichier. Marc Ruef, un spécialiste en cybersécurité, expliquait dès le 7 septembre avoir croisé une offre similaire sur le darkweb.

As scraping Facebook data becomes harder some long-time actors are willing to sell their huge bulks on the darknet. The latest announcement contains 1.5 Billion entries and exceeds very much what we have seen so far. #facebook #api #leak #breach #darknet pic.twitter.com/ZhCQ7menhf

— Marc Ruef (@mruef) September 7, 2021