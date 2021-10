Romain Ribout - 01 octobre 2021 Écouteurs

[Le Deal du Jour] Les LG Tone Free FN7 sont de bons écouteurs sans fil qui étaient vendus à 199 euros à leur lancement au début de l'année 2021. Aujourd'hui, ils ne valent plus que 69 euros grâce à cette offre exclusive sur Cdiscount.

Avec sa gamme Tone Free, la marque LG propose plusieurs modèles d’écouteurs sans fil, allant de l’entrée jusqu’au haut de gamme. Les FN7 sont les mieux équipés, vu qu’ils introduisent enfin la technologie de réduction de bruit active qui manquait cruellement à l’ancien modèle, les FN6. Le boîtier nettoyant à UV est d’ailleurs toujours de la partie.

Au lieu de 199 euros au début de l’année 2021, les LG Tone Free FN7 sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 69 euros sur Cdiscount, soit 65 % de réduction.

Pour mieux comprendre l’offre

Que vaut la réduction de bruit active des LG Tone Free FN7 ?

Il faut dans un premier temps savoir que les prédécesseurs, les LG Tone Free FN6, ne disposaient pas de la réduction de bruit active. Nos confrères de Frandroid avaient pu les tester et ils étaient très déçus du rendu sonore global, plaçant alors ces écouteurs sans fil à seulement un point au-dessus de la moyenne.

Numerama a ensuite pu mettre la main sur les FN7 et force est de constater que le résultat est bien plus convaincant sur ce modèle, où la réduction de bruit n’est pas non plus incroyable, mais fait un bien fou aux prestations acoustiques. Le son semble alors plus riche pour mieux apprécier sa musique.

Que savoir de plus ?

Les écouteurs ont d’autres atouts à mettre en avant, comme une autonomie de 5 à 7 heures en une seule charge et jusqu’à 15 à 21 heures avec le boîtier. Ce dernier est d’ailleurs compatible avec la charge sans fil, pour faciliter la recharge au quotidien si vous avez d’ores et déjà un socle à induction chez vous. Il a également la particularité de proposer une technologie de nettoyage à UV pour enlever 99,9 % des bactéries E. coli et S. aureus sur les oreillettes, selon la marque.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des LG Tone Free FN7.

