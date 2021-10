Le Concept D300 de chez Acer est un PC qui se destine à un public bien particulier : celui des professionnels de la création numérique. Tirant pleinement parti de son GPU, grâce à RTX Studio, cette machine allie performance et beauté plastique.

Bien connu pour ses ordinateurs de bureau et ses modèles gamers, Acer propose aussi des stations de travail à destination des professionnels. Le Concept D300, en particulier, est une machine très haut de gamme qui s’adresse aux professionnels de la création numérique.

Architectes, animateurs, éditeurs vidéo et autres graphistes en recherche de puissance peuvent compter sur cette tour qui s’appuie sur toute la puissance et la polyvalence de la plateforme RTX Studio de Nvidia. Le Concept D300 affiche également un design particulièrement soigné, qui en fait un objet agréable à exposer sur un bureau.

Si jamais vous êtes tentés par ce Concept D300, sachez qu’il bénéficie actuellement, chez Boulanger, d’une garantie de deux ans pièces et main d’œuvre offerte.

Un design qui allie esthétique et fonctionnalité

Pensé pour les créatifs, le Concept D300 s’inscrit dans une vraie démarche esthétique. Pour l’occasion, Acer a créé un boîtier à la fois élégant, raffiné, mais qui n’en demeure pas moins très fonctionnel.

Un PC à la plastique avantageuse

Il suffit de jeter un œil au Concept D300 pour se rendre compte que l’on a affaire à une très belle machine. Compact et tout en courbes, il est habillé d’une robe blanche et d’un panneau supérieur en bois clair. Sa façade est ornée de motifs géométriques sobres et élégants. Le Concept D300 est une machine qui possède une identité forte.

La fonctionnalité au coeur du design

Avec son Concept D300, Acer propose une tour esthétiquement plaisante, mais qui demeure extrêmement fonctionnelle. Pour commencer, ses entrailles abritent un dissipateur de chaleur plus large ainsi qu’un conduit de ventilation capables de refroidir efficacement le système qu’elle abrite, tout en maintenant un volume sonore sous la barre des 40 décibels.

Le Concept D300 peut aussi compter sur une connectique étendue. Lecteur de carte SD, ports DisplayPort, USB Type-C et autres USB 3.2 offrent un large choix de branchements. De quoi par exemple associer plusieurs moniteurs et transférer des données sans perdre de temps.

Une bonne puissance de traitement pour tous les usages créatifs

Le Concept D300 n’est pas seulement une belle machine, c’est aussi, et surtout, une station de travail complète qui abrite une configuration matérielle pensée pour les professionnels.

Une configuration axée sur la puissance

Destiné aux professionnels, en particulier ceux opérant dans le milieu de la création graphique, le Concept D300 se devait de posséder une fiche technique axée sur la puissance de calcul. Les applications telles que Blender ou After Effects sont en effet très exigeantes en termes de ressources.

Acer n’a pas lésiné sur les moyens et a construit cette machine autour d’un Core i7 10700 de 10ème génération épaulé par 32 Go de RAM et surtout, une GeForce RTX 3070. De quoi lui procurer suffisamment de puissance de calcul pour proposer une expérience à la fois fluide et rapide.

Pour compléter cette configuration musclée, le Concept D300 peut compter sur un stockage conséquent. Avec un SSD de 1 To et un HDD de 2 To, les professionnels pourront conserver toutes les ressources dont ils ont besoin pour leurs projets, qu’ils soient vidéos ou autres.

Acer Concept D300 : une machine taillée pour l’image

La présence d’une GeForce RTX 3070 au cœur de la configuration de ce Concept D300 est loin d’être anodine. La RTX 3070 est en effet pleinement compatible avec RTX Studio, une plateforme développée par Nvidia, qui permet aux applications de créations graphiques (Autocad, Blender, Photoshop, Premiere, After Effects et bien d’autres) de tirer pleinement partie de la puissance des cartes graphiques.

Concrètement, cela permettra de réduire par exemple les temps de rendus sur After Effects et Premiere, ou de profiter en un tournemain du ray tracing sur un projet Blender.

Le Acer Concept D300 est disponible chez Boulanger au prix de 2 299 euros, et bénéficie d’une garantie de deux ans pièces et main d’œuvre offerte par le marchand. Vendu avec une licence Windows 10 Professionnel, il pourra bénéficier gratuitement de la mise à jour vers Windows 11.