Le cours de la cryptomonnaie Litecoin a été artificiellement dopé par la publication d'une fausse information. Une affaire qui rappelle à quel point les cours des crypto sont volatils.

« On s’est complètement plantés. » Lundi 13 septembre, le créateur de la cryptomonnaie Litecoin, Charlie Lee, présentait ses excuses sur le programme télévisé Bloomberg Technology. Tout est parti d’un communiqué publié lundi sur GlobeNewswire — un réseau de diffusion des annonces presse — annonçant que Walmart avait passé un partenariat avec la Fondation Litecoin. La publication affirmait que le géant américain de la distribution allait accepter les paiements en Litecoin. Problème : l’annonce s’est avérée fausse. Walmart a révélé très peu de temps après qu’il n’était pas à l’origine de ce communiqué et a démenti l’existence d’un tel partenariat.

Le plus gênant dans l’histoire est cependant qu’un employé de la Fondation Litecoin a tweeté ce faux communiqué de presse aux très nombreux abonnés de l’entité — la fondation en a près de 200 000. La Litecoin Foundation s’est donc platement excusée dans un communiqué de presse officiel.

An official statement regarding today's false news – Charlie Lee will be live on Bloomberg today at 2pm PST addressing the subject. pic.twitter.com/x7z7NZ02nZ

— Litecoin Foundation (@LTCFoundation) September 13, 2021