[Le Deal du Jour] Cette rentrée 2021 est une période faste chez les opérateurs mobile. Cette fois-ci, il s'agit de deux des plus gros acteurs du côté des opérateurs virtuels qui s'affrontent : RED by SFR et B&You, avec les mêmes forfaits sans engagement allant de 5 à 200 Go pour les mêmes prix, de 4,99 à 15 euros par mois.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

La rentrée est déjà bien entamée et les opérateurs mobile ne veulent pas laisser passer cette occasion pour vous faire changer de forfait. En ce moment, c’est chez RED et B&You que l’on retrouve les meilleures offres, ces derniers ayant décidé de proposer exactement les mêmes forfaits 4G pour les mêmes prix. On a par exemple un forfait de 200 Go à 14,99 euros/mois chez B&You et la même chose chez RED pour seulement 1 centime de plus.

L’offre B&You est valable jusqu’au 14 septembre tandis que l’offre RED by SFR s’arrête le 13 septembre. Il n’est cependant pas impossible qu’elles soient prolongées par la suite.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les offres chez RED ?

RED est l’opérateur mobile virtuel de SFR : il bénéficie à ce titre de toutes les infrastructures réseau de l’opérateur historique en France métropolitaine et de ses partenaires à l’étranger. La première chose à savoir est que les offres donnent toutes accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que les SMS et MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et en DOM. La seule limite est de 3h maximum par appels avant une coupure automatique et sur une base de 200 destinataires différents par mois.

La data n’est pas en reste, puisque l’opérateur propose des forfaits allant de 5 à 200 Go pour des prix allant respectivement de 5 à 15 euros par mois sans changement, même après un an.

Ces forfaits sont aussi pensés pour les utilisateurs ayant besoin de se déplacer à l’étranger. En effet depuis l’Europe et les DOM, vous aurez droit à entre 10 et 15 Go suivant le forfait choisi.

Et chez B&You ?

En utilisant le réseau de Bouygues Telecom en France métropolitaine, les clients B&you s’assurent d’obtenir l’un des meilleurs réseaux mobile de France, notamment en ce qui concerne les communications selon l’Arcep.

Comme pour RED, tous les forfaits proposent tous les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Côté data, le forfait 5 Go ne coûte que 4,99 euros par mois et est adapté aux personnes utilisant peu leur mobile pour naviguer sur internet et souhaitant payer le moins possible. On monte ensuite à 80 Go pour 9,99 euros par mois, 100 Go pour 12,99 euros par mois et enfin un dernier forfait géant de 200 Go pour seulement 14,99 euros par mois.

Il est possible d’utiliser ses data 4G à l’étranger depuis l’Europe et les DOM. Les forfaits 80 et 100 donnent droit à 15 Go et le forfait 200 Go donne droit à 20 Go dans ce dernier cas. Attention, il ne s’agit pas d’une enveloppe prévue en plus, mais d’un décompte du forfait de base.

Quel forfait choisir ?

Au final, le choix se fera surtout en fonction de vos affinités avec tel ou tel opérateur, car les offres sont en tout point similaires, que ce soit en termes de prix ou des prestations en Go proposées. La localité aura aussi un impact sur votre expérience. En grandes agglomérations, tous les opérateurs sont présents, là où les régions moins urbaines n’ont pas forcément accès à toutes les antennes. Dans ce cas-ci, nous vous conseillons de vous rendre sur la carte interactive de l’Arcep afin de connaître votre couverture réseau.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Comparateur forfait mobile sans engagement

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo