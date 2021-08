Pour faire la pub de son Pixel 5a, Google a parodié le style d'Apple en mettant l'accent sur une fonctionnalité absolument pas révolutionnaire : la prise jack.

Dans le jargon d’internet, on appelle tout simplement cela du shitpost. Google s’est amusé à parodier les vidéos de présentation des produits d’Apple pour faire la publicité de son nouveau smartphone, le Pixel 5a, dans un spot de deux minutes entièrement dédié à… sa prise jack.

Pendant toute la durée de la vidéo, on entend une voix off inspirante s’extasier sur la beauté du « cercle », qui incarne ici cette prise classique de 3,5 mm dans laquelle on branche un connecteur afin de pouvoir relier des écouteurs ou un casque audio. « Cela nous a donné l’inspiration pour réinventer le cercle », peut-on entendre le présentateur détailler, d’une voix à la fois douce et enjouée, typique des publicités Apple, qui vantent généralement la simplicité révolutionnaire d’un nouveau produit.

« Un cercle, oui, mais aussi un trou », prononce-t-il, allant encore plus loin : « Un minuscule trou noir avec l’attraction gravitationnelle de mille milliards d’étoiles qui s’effondrent sur elles-mêmes », alors que, dans le fond, on entend quelqu’un murmurer : « Approximativement… »

Apple n’aime plus les prises jack

Pour saisir la référence, il faut se rappeler que depuis l’iPhone 7 commercialisé fin 2016, Apple a abandonné la prise jack sur ses smartphones, pour passer uniquement par le port Lightning (qui sert aussi à la recharge de l’appareil). La multinationale commercialise donc désormais des écouteurs filaires avec un embout Lighting, et distribue des adaptateurs Lighting-jack pour celles et ceux qui souhaiteraient garder leur casque ou écouteurs d’antan.

Certains (dont une partie de la rédaction de Numerama) se sont bien accommodés du changement, notamment parce qu’ils ont adopté un mode d’écoute sans fil. D’autres, en revanche, pestent encore contre cette décision radicale — et clairement incommodante, surtout lorsqu’il s’agit de recharger son smartphone en même temps que d’écouter de la musique.

C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles Google a choisi de gentiment narguer Apple. Alors, certes, le premier en fait évidemment trop par rapport à ses propres ambitions : alors qu’Apple sort en moyenne trois nouveaux smartphones par an, la multinationale dirigée par Sundar Pichai est loin de faire le poids en matière de téléphones — il vient d’ailleurs déjà de discontinuer son Pixel 5, pourtant sorti l’an dernier.

De plus, Apple a été largement suivi dans son choix de faire disparaître la prise jack de ses smartphones (par d’autres constructeurs influents comme Samsung ou OnePlus par exemple), ce qui rend le plaidoyer de Google relativement peu crédible.

Mais la vidéo, plutôt bien faite, a au moins l’avantage de faire sourire.

