Romain Ribout - 05 août 2021 Tech

[Le Deal du Jour] L'iPad Pro 11 de 2020 est toujours une excellente tablette d'Apple malgré l'arrivé des nouveaux modèles M1. Son prix passe aujourd'hui de 1 030 euros à 750 euros en utilisant un code promo chez Cdiscount.

Apple a beau sortir régulièrement de nouvelles tablettes, ce n’est pas pour autant que les anciennes sont à laisser de côté. L’iPad Pro 11 2020, sorti il y a seulement un an, dispose de bien des points forts de son successeur, à l’exception de la puce M1 et quelques autres éléments. Et le suivi exemplaire d’Apple concernant les mises à jour assure une grande longévité à ses appareils.

Le modèle 256 Go de la tablette premium « ancienne génération » d’Apple est aujourd’hui disponible en promotion à 750 euros en utilisant le code promo AFFIRE20 sur Cdiscount, contre 1 030 euros au lancement.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle différence entre cet iPad Pro 11 2020 et le modèle plus récent ?

Le modèle le plus récent d’iPad Pro 11 intègre la puce Apple M1, plus puissante que la puce A12Z Bionic du modèle de 2020. Il propose également une meilleure expérience sonore avec une compatibilité Dolby Atmos, les voix avec cinq micros de qualité studio et la caméra avant, en ajoutant notamment la fonctionnalité Cadre centré. Ceci étant dit, tout cela est déjà d’excellente qualité sur l’iPad Pro 11 2020. Le modèle M1 plus récent ne fait que les améliorer légèrement.

Comment savoir si l’iPad Pro 11 2020 est adapté à mes besoins ?

Si vous avez absolument besoin des fonctionnalités précédemment citées, foncez sur l’iPad Pro 11 M1. Mais, si vous voulez une tablette haut de gamme de chez Apple sans payer le prix fort, l’iPad Pro 11 2020 est aujourd’hui un excellent choix, surtout quand il y a une promotion.

Ce modèle premium de l’année dernière fait presque tout aussi bien celui d’aujourd’hui, avec un écran Liquid Retina rafraichi à 120 Hz, une autonomie confortable de 10 heures environ (recharge rapide via USB-C) ou encore un excellent appareil photo doté du capteur LiDAR — trois caractéristiques que l’on trouve aussi sur la version M1, vendue plus cher.

