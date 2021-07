Une plainte a été déposée auprès de la Commission européenne pour contrer les nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp. Annoncées en janvier, elles ne cessent de faire polémique depuis.

La décision de WhatsApp de modifier ses conditions d’utilisation continue de créer des remous, près de deux mois après leur entrée en vigueur. Si un nombre croissant d’usagers a fini par les accepter, des organisations de défense des consommateurs considèrent qu’il n’est pas trop tard pour les renverser. Elles lancent donc une action en ce sens auprès de la Commission européenne, ce lundi 12 juillet.

Objectif du Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc), une fédération qui réunit 46 associations, dont l’UFC-Que Choisir en France : obtenir le plein respect, et dans un délai rapide, des droits des consommateurs européens de la part de la messagerie instantanée, qui est accusée de les enfreindre à de multiples niveaux avec son nouveau règlement.

🚨 Consumer groups have today filed a complaint against WhatsApp for unfairly pressuring users to accept its new policies. We’re calling on authorities to take swift action to ensure it respects consumer rights #WhatsUpWithWhatsApp👉https://t.co/WWqaiH7e9g pic.twitter.com/e7iLg3Y5Y0

