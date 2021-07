Romain Ribout - 08 juillet 2021 Apple iPhone

[Le Deal du Jour] L'iPhone SE 2020 refait parler de lui pendant les soldes d'été 2021, avec une belle baisse de prix. La version 128 Go du smartphone compact d'Apple passe au prix de celle avec 64 Go de stockage, soit 489 euros.

Les smartphones avec de petites dimensions se font rares sur le marché, mais Apple propose deux bonnes références, notamment l’iPhone SE 2020. Ce dernier remet au goût du jour le premier modèle sorti en 2016, avec la technologie de l’an dernier. À l’heure actuelle, c’est toujours un excellent choix pour rentrer dans l’écosystème Apple sans payer le prix fort.

À l’occasion des soldes, on trouve en ce moment le modèle avec 128 Go de stockage à 489 euros au lieu de 539 euros habituellement. C’est le même prix que la version 64 Go de l’iPhone SE 2020.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone SE 2020 ?

L’iPhone SE 2020 embarque des composants utilisés par d’anciens iPhone. On retrouve, par exemple, la puce A13 Bionic –celle des iPhone 11 — dont la puissance permet toujours de répondre à la majorité des besoins en 2021. Côté photo, on retrouve le mono capteur de 12 mégapixels qui était embarqué dans l’iPhone XR.

Avec une batterie de 1820 mAh, l’autonomie n’est pas le point fort de l’iPhone SE 2020 : il peut durer toute la journée, à la condition que votre utilisation soit peu intensive. Il reprend toutefois le système de charge sans fil des modèles haut de gamme pour récupérer plus facilement de l’énergie, si besoin.

Quelle est sa principale particularité ?

C’est évidemment le retour du design classique des smartphones d’Apple, qui était pour la dernière fois arboré par l’iPhone 8 en 2018. On retrouve alors le bouton Home équipé de Touch ID pour le déverrouillage, avec de grosses bordures, en haut et en bas de l’écran Retina (compatible TrueTone). Ce dernier d’une diagonale de seulement 4,7 pouces rend l’iPhone SE 2020 incroyablement compact, et donc très agréable en main.

