À l’occasion des French Days, Dell vient de lancer une grande vague de promotions sur ses meilleurs PC portables, sur sa boutique en ligne. Dell XPS 13, XPS 13 2-en-1, XPS 17 ou Inspiron 14 ou 15, il y en a pour toutes les bourses et pour tous les usages.

Dans le monde du PC portable, Dell est sans conteste l’un des acteurs les plus recommandables. Sous Windows, il propose actuellement ce qu’il se fait de mieux en termes d’ultrabook avec sa gamme XPS. Et pour les petits budgets, la gamme Inspiron est tout aussi fréquentable.

Ces deux gammes sont actuellement en promotion sur la boutique en ligne de Dell : voici une sélection des meilleures affaires à réaliser dans les prochains jours.

La valeur sûre : le Dell XPS 13 de dernière génération est à 1049 euros

Le Dell XPS 13 est tout simplement le meilleur ultrabook que l’on peut trouver actuellement sous Windows. Cela fait maintenant des années que Dell peaufine son design, mélange d’aluminium et de plastique. Le résultat est d’une grande sobriété, et surtout parfaitement adapté à la mobilité.

Ce PC portable ne pèse que 1,16 kg pour 1,58 cm d’épaisseur. Et il embarque par-dessus tout une connectique très fournie avec un port carte micro-SD, 3 ports USB Type-C et une prise jack. Son système de caloduc et de ventilateurs combinés, situés sous la machine, le rend également très silencieux.

Plus que le design, c’est surtout la fiche technique que Dell a retouchée cette année. Dans la version en promotion des French Days, on trouve ainsi sous le capot un processeur Intel Core i7 de dernière génération, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Largement de quoi faire tourner n’importe quel soft de bureautique.

Habituellement vendu 1399 euros, le Dell XPS 13 est disponible aujourd’hui sur la boutique de Dell à 1049 euros. Une belle économie de 350 euros.

Plus polyvalent, un plus bel écran : le Dell XPS 13 2-en-1 à 1 699 euros

Prenez un Dell XPS 13, comme celui ci-dessus. Ajoutez-y une charnière permettant de faire pivoter l’écran à 360 degrés. Changez l’écran pour y ajouter une dalle 4K tactile. Assaisonnez la fiche technique avec un peu plus de RAM (qui passe à 16 Go dans cette version) et vous voici avec un tout nouveau Dell XPS 13 2-en-1.

Vous l’aurez compris, la principale différence avec le Dell XPS 13, c’est sa charnière qui permet à ce PC de se transformer en tablette. L’écran tactile est ainsi compatible avec le stylet actif (vendu en option) de Dell pour prendre des notes. Un appareil qui se destine essentiellement aux professionnels.

Vendu aux alentours de 2 000 euros en temps normal, le Dell XPS 13 2-en-1 a droit à une promotion de 300 euros pendant les French Days. On le trouve aujourd’hui à 1 699 euros sur la boutique de Dell.

Pour les petits budgets : le Dell Inspiron 13 à 629 euros

Il est toujours difficile de conseiller des PC dans la fourchette des 600 euros, tant la qualité des PC portables est variable. Dans le cas de l’Inspiron 13, Dell a fait attention aux détails : on retrouve ainsi un capot en aluminium, un grand trackpad et une charnière qui surélève légèrement le PC quand on déplie l’écran pour favoriser le confort de frappe.

Pour le reste, ce Dell Inspiron 13 assure l’essentiel. On trouve donc un écran de 13 pouces au format Full HD, un processeur Intel Core i5 de dernière génération, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Bon point pour sa connectique également, qui comprend deux ports USB type-A, un port USB Type-C et un port HDMI pour brancher un écran externe.

Lancé au prix de 749 euros au début de l’année, le Dell Inspiron 13 bénéficie pendant les French Days d’une remise de 120 euros. La boutique de Dell l’affiche à 629 euros pendant les prochains jours.

Les autres PC de Dell en promotion

Dell propose beaucoup d’autres PC portables en promotion sur sa boutique en ligne. Voici les autres offres qu’il y aura dans les prochains jours :