[Le Deal du Jour] LG a été la première marque à proposer une dalle OLED de 48 pouces en 2020. Cette année, le constructeur sud-coréen réitère l'expérience et a récemment dévoilé la TV OLED48C1, dont le prix passe actuellement de 1 490 euros à 1 290 euros sur Boulanger.

Dévoilée au CES 2021, la gamme C1 de LG comporte un modèle intégrant une dalle de 48 pouces. La marque a donc remis le couvert après avoir déjà proposé, pour la première fois, une TV de 48 pouces dans sa gamme CX, en 2020. C’est la preuve qu’il n’est pas nécessaire d’opter pour une très grande diagonale pour pouvoir profiter de tous ses contenus, d’autant plus que la TV OLED48C1 propose la prise en charge des meilleures normes vidéo, ainsi qu’une connectique HDMI 2.1 pour contenter les joueurs et joueuses.

À peine sortie sur le marché, la TV LG OLED48C1 bénéficie déjà d’une promotion bienvenue : son prix passe de 1 490 euros à 1 290 euros sur Boulanger.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques de la TV LG OLED48C1 ?

La toute récente TV LG OLED48C1 conserve sensiblement les mêmes lignes épurées que l’ancien modèle de 48 pouces de la gamme CX. On retrouvera également une dalle OLED de grande qualité, qui promet des contrastes infinis, des noirs profonds et une excellente calibration des couleurs. Le seul petit défaut de l’OLED réside dans sa luminosité maximale, qui pêchera un peu, mais sans pour autant tout gâcher. On aura donc droit à une diagonale de 48 pouces, idéale pour les petits intérieurs. L’OLED s’accompagne ici des compatibilités avec le Dolby Vision IQ, HDR10 (mais pas HDR10+), ainsi que le Dolby Atmos pour un son bien immersif.

Côté performances, le modèle renferme un puissant processeur Alpha 9 Gen 4 AI 4K, qui représente, naturellement, une petite montée en gamme par rapport à la génération précédente. On pourra donc profiter d’une belle optimisation de tous les contenus, ainsi que de bons ajustements au niveau du son.

Que vaut-elle côté gaming ?

Cette TV sera parfaitement adaptée aux sessions de jeu puisqu’elle propose pas moins de 4 ports HDMI 2.1, qui autoriseront la 4K@120 IPS ainsi que le VRR, soit taux de rafraîchissement variable, qui agira pour combattre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. La gamme C1 est également certifiée G-Sync et AMD FreeSync, et propose un taux de réponse d’1 ms seulement. Autrement, la fluidité des images sera assurée par un taux de rafraîchissement de 100 Hz.

Quelles sont ses autres caractéristiques ?

La TV OLED48C1 tourne sous le système d’exploitation web0S 6.0, toujours aussi fluide et encore plus intuitif, qui mettra toutes les applications phares à disposition. Les compatibilités avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit seront aussi de la partie, de même qu’avec AirPlay 2 et Miracast pour diffuser du contenu depuis un smartphone. Les utilisateurs et utilisatrices pourront également profiter de la toute nouvelle télécommande Magic Remote, qui permet notamment de pointer un endroit sur l’écran pour sélectionner divers menus.

