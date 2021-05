Romain Ribout - 17 mai 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Les services de streaming musical sont nombreux et tentent désormais de se diversifier en proposant une offre supplémentaire — souvent un peu plus chère — pour profiter de la qualité CD. Amazon décide pourtant aujourd'hui de ramener le prix de son service Music HD au même prix que l'abonnement standard.

Aux côtés d’Amazon Music Unlimited, on retrouve Music HD : un service de streaming musical apportant la qualité CD sur des millions de titres, et même du Hi-Res dans certains cas, à la place du traditionnel format MP3 bien plus compressé. Certains concurrents le proposent aussi, mais la différence est que l’offre de la firme de Jeff Bezos est désormais la moins chère du moment en passant de 14,99 euros par mois à seulement 9,99 euros par mois. De plus, les trois premiers mois sont toujours offerts !

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la particularité du service Music HD d’Amazon ?

Amazon Music HD offre la même bibliothèque musicale qu’Amazon Music Unlimited, mais avec un débit allant jusqu’à 850 kbps en encodage 16 bits/44,1 kHz pour avoir un résultat proche d’une qualité CD. Le son préserve alors bien mieux les détails du fichier d’origine que le format MP3 (d’un débit de seulement 320 kbps) beaucoup plus répandu chez les services de streaming. De plus, quelques millions de titres musicaux sont disponibles en Ultra HD à 3 730 kbps avec un encodage 24 bits/192 kHz Hi-Res.

Comment écouter ma musique ?

Amazon Music HD est disponible sur de nombreux supports que vous utilisez sans aucun doute au quotidien, comme votre smartphone/tablette (Android ou iOS) et votre ordinateur — uniquement via le navigateur. Il est également possible d’en profiter sur votre téléviseur si vous avez une Smart TV et, bien évidemment, sur les enceintes connectées de la gamme Echo. Le modèle Studio peut même bénéficier d’un traitement 3D pour offrir une immersion sonore encore plus impressionnante.

Que savoir de plus ?

Un mode hors connexion est également disponible si vous avez au préalable téléchargé vos musiques préférées, afin d’en profiter même sans Internet. Vous pourrez aussi créer des playlists, partager des sons avec vos proches, le tout évidemment sans publicité.

