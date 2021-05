Romain Ribout - 14 mai 2021 Tech

[Le Deal du Jour] La Nintendo Switch est une excellente console, mais sa mémoire interne de 32 Go est un peu trop juste. Vous pouvez aujourd'hui plus que décupler son espace de stockage à moindre prix avec la microSD PNY 512 Go en promotion à seulement 52 euros au lieu de 119 euros.

La Nintendo Switch n’est pas la seule à pouvoir augmenter sa capacité de stockage via microSD, il y a aussi les smartphones et les tablettes Android. Certains appareils nécessitent même obligatoirement l’ajout d’une de ces cartes pour fonctionner, comme certains drones ou caméras d’action type GoPro.

Tout ça pour dire que vous avez forcément un objet compatible à la maison, et nous avons justement le bon plan idéal pour vous faire dépenser le moins possible sans sacrifier la capacité : la microSD PNY 512 Go est en promotion à seulement 52 euros chez Boulanger — soit le prix d’un jeu.

Le prix affiché est de 69,99 euros, mais une remise immédiate de 25 % s’applique automatiquement lorsque vous placez le produit dans votre panier.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de cette microSD ?

La micro carte de stockage de PNY a une capacité de 512 Go, c’est tout de même 16 fois plus que la mémoire interne de la Nintendo Switch. Ses performances sont assez classiques avec plus d’une centaine de Mo/s en lecture comme en écriture, mais il faut surtout savoir qu’elle est certifiée A1 pour permettre la bonne exécution de vos jeux, aussi bien sur console que smartphone/tablette.

Est-il possible de l’utiliser sur un drone ou une GoPro ?

La réponse est oui, mais vous ne pourrez pas enregistrer vos vidéos en 4K de la meilleure des manières sans la classe de vitesse UHS 30 et la classe de vitesse vidéo V30. La micro SD de PNY propose tout de même les classe UHS 1 et V10 pour permettre l’enregistrement et le stockage de vidéo en Full HD, soit 1080p.

Que savoir de plus ?

La microSD PNY 512 Go est livrée avec un adaptateur SD pour faciliter le transfert des données vers un PC/Mac. Cela permet également de pouvoir insérer la carte de stockage dans des appareils avec un port SD, comme les appareils photo.

