Rendue obsolète par les moyens de stockage moderne, la disquette n’a pas pour autant disparu de l’inconscient collectif. Elle continue d’exister au sein de nos systèmes d’exploitation modernes, comme en témoigne la prochaine version de Windows.

Quasiment obsolète depuis 20 ans, la disquette ne semble pas encore prête à tirer sa révérence au sein de Windows. Alors que Microsoft prépare une grande refonte esthétique de son système pour la prochaine version de son système d’exploitation, le vieil outil de stockage continue d’apparaitre dans les entrailles de l’OS.

Comme le site WindowsLatest l’a repéré le 6 mai 2021, Microsoft a enfin donné un coup de frais aux icônes présentes au sein de bibliothèque Shell32. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais c’est dans ce dossier que l’on retrouve les icônes système comme celles du Poste de Travail et des nouveaux documents ou dossiers. Une bonne partie d’entre elles n’avait pas été repensée depuis des dizaines d’années, ce qui explique pourquoi l’on retrouvait encore des images de disquettes au sein du système.

Un support mort depuis 10 ans

Mais même après le récent toilettage opéré par Microsoft, celle qu’on appelle floppy en anglais continue d’apparaitre, comme on peut le voir sur la capture ci-dessus. Rendue quasiment obsolète depuis le début des années 2000, qui ont vu l’explosion des clés USB et des cartes mémoires, la disquette est morte de sa belle mort en mars 2011 quand Sony a produit la toute dernière disquette 3,5 pouces. Plus de 10 ans après, cet accessoire continue pourtant d’exister dans nos systèmes d’exploitation.

Les icônes système ne sont pas le seul endroit où l’on trouve des images de disquette d’ailleurs. Microsoft Word continue d’utiliser ce vieux moyen de stockage comme icône pour l’option Enregistrer. Mais dans ce cas précis, l’icône incarne l’idée même d’enregistrer un document, transcendant l’objet qu’elle représente. L’objet a beau avoir disparu, le symbole et son utilité sont restés.

Les raisons derrière l’intégration d’une icône de disquette dans les fichiers système de Windows sont moins claires. Microsoft a probablement voulu prévoir tous les cas de figure, même celui de l’utilisation d’un lecteur de disquette en 2021.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo