Les bidouilleurs et bidouilleuses seront ravis d’apprendre qu’Apple a laissé traîner un mode de débogage dans son application Localiser qui permet de mieux comprendre le fonctionnement des AirTags, les petites balises connectées de la marque.

Les AirTags sont disponibles depuis moins d’une semaine et les balises connectées d’Apple commencent déjà à livrer leurs secrets. Sur Reddit, le 05 mai 2021 un utilisateur a découvert un mode de débogage caché au sein de l’application Localiser. On vous explique comment le faire apparaître.

Lors de la phase de localisation d’un Airtag, en tapant simplement 5 fois sur le nom de votre balise qui s’affiche en haut de l’écran il est possible de faire apparaître tout un tas d’options et de réglages qui permettent d’en savoir un peu plus sur le fonctionnement de ces petites machines.

Les 7 réglettes qui s’affichent sur l’écran permettent de régler la transparence de l’interface ainsi que sa couleur de fond. Les informations dans le bandeau supérieur vous permettent de voir encore plus précisément la position de la balise avec des indications au cm et au degré près. Enfin, il est aussi possible de simuler la présence d’un AirTag grâce à un mode interactif.

Un bout des coulisses

À moins que vous ne teniez absolument à troquer la couleur verte de l’interface de localisation de vert à bleu pâle (les options de personnalisation persistent même après un redémarrage de l’appli pour celles et ceux que ça intéresse), ce mode n’a pas grand intérêt, si ce n’est pour comprendre un peu mieux le fonctionnement de l’appli et des balises puisqu’en jouant avec les options on peut voir comment a été pensé le système et quelles informations sont exploités pour localiser les balises.

On peut par exemple voir qu’un mode « économie d’énergie » a été intégré à l’application pour baisser la résolution du flux vidéo capté par l’appareil photo (qui est utilisé pour guider le téléphone vers la balise en réalité augmentée) afin de ne pas épuiser la batterie d’un téléphone qui n’en aurait plus beaucoup.

C’est assez inhabituel pour Apple de laisser traîner un mode de débogage si facilement accessible dans son appli. Nul doute que l’entreprise le désactivera dans une prochaine mise à jour maintenant que le secret est éventé, mais pour une fois il est possible de voir facilement un bout des coulisses chez Apple, c’est assez rare pour être souligné.

