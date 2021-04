Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité intéressante à son Apple TV 4K, désormais capable d'ajuster ses paramètres vidéo pour obtenir une plus belle image. Il faut un iPhone équipé de Face ID pour en profiter.

À l’occasion de sa première conférence de l’année 2021, Apple a montré une nouvelle Apple TV 4K. Outre une télécommande repensée et un processeur plus puissant, elle intègre une fonctionnalité de calibrage permettant d’obtenir une meilleure image. On la pensait réservée à cette deuxième génération, mais bonne nouvelle : on peut déjà en profiter sur l’Apple TV 4K actuelle (ainsi que l’Apple TV classique).

Ce calibrage ultra simplifié nécessite la dernière mise à jour de tvOS (14.5). Il faut par ailleurs être propriétaire d’un iPhone équipé de la technologie Face ID. Le téléphone s’appuie sur les capteurs normalement réservés à la reconnaissance faciale pour devenir une sonde servant à mesurer les couleurs du téléviseur. L’iPhone doit tourner sous iOS 14.5, dernière mise à jour en date.

On se rend mal compte sur cette comparaison : après l’étalonnage, les couleurs sont un peu plus chaudes.

Comment obtenir une meilleure image avec une Apple TV et un iPhone ?

Configuration

L’ajustement de l’image par l’intermédiaire de l’iPhone et de l’Apple TV se fait en quelques minutes. Il faut passer par les réglages de l’Apple TV : « Vidéo et audio » > « Étalonnage » et « Équilibre des couleurs ».

En validant, une notification apparaîtra sur votre iPhone. En cliquant sur « Continuer », il est demandé de retourner son téléphone pour pointer l’écran vers une zone définie de son téléviseur. C’est l’étape la plus fastidieuse : il est nécessaire de tenir l’iPhone à environ 3 centimètres du téléviseur sans bouger, pendant plusieurs secondes. On a dû recommencer cette étape plusieurs fois, puisque le moindre tremblement peut tout faire capoter.

Pendant ces mesures, les capteurs de l’iPhone vont comparer les valeurs chromatiques de la télévision à des spécifications utilisées par des réalisateurs. L’Apple TV se chargera ensuite d’ajuster ses paramètres pour corriger les réglages du téléviseur, sans besoin de toucher à quoi que ce soit. À la fin de la configuration, l’Apple TV affichera deux images : une avant et une après. Vous pourrez alors choisir d’appliquer les modifications — ou non.

À noter qu’on ne peut pas procéder à cet étalonnage quand le Dolby Vision est activé — il est jugé juste sans aucune retouche. On conseillera alors de forcer manuellement un autre format de sortie vidéo sur l’Apple TV (exemple : 4K HDR) pour effectuer l’étalonnage, avant de rebasculer en Dolby Vision. On rappelle que l’Apple TV est capable d’ajuster son signal à la source, pour ne pas convertir en Dolby Vision un contenu qui ne le serait pas.

Limites

Régler correctement son téléviseur n’est pas à la portée de tout le monde. Cette fonctionnalité d’Apple est donc la bienvenue, sachant qu’elle ne demande pas beaucoup de temps. Néanmoins, elle ne remplacera pas une vraie calibration — qui coûte plusieurs centaines d’euros chez un professionnel — pour plusieurs raisons.

Déjà, les résultats varient en fonction de la marque du téléviseur (certains constructeurs proposent une excellente image en sortie de carton, comme Sony ou Panasonic). Ensuite, elle est réservée à l’Apple TV uniquement : vos autres produits reliés au téléviseur ne profiteront pas de cet étalonnage simplifié, étant donné que les réglages dudit téléviseur ne changent pas.

Crédit photo de la une : Apple Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo