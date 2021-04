[Le Deal du Jour] Malgré l'arrivée de la gamme C1 en ce début d'année, les TV OLED de l'excellente série CX de LG en 2020 restent des références sur le marché. Certaines diagonales profitent d'ailleurs de réductions intéressantes grâce à des codes promo appliqués sur Cdiscount : le modèle 55 pouces passe ainsi de 1 499 à 1 299 euros et le modèle 65 pouces de 2 199 à 1 899 euros.

La gamme de TV OLED de LG s’est récemment élargie avec l’officialisation des séries C1, Z1, G1, B1 et A1. Mais la gamme C1 diffère peu de la série CX, qui avait fait forte impression avec ses performances et son excellente qualité d’affichage. Les LG CX restent donc de très bons téléviseurs, notamment grâce à leur processeur puissant, leur prise en charge du Dolby Vision et de l’HDR10, et leur connectique HDMI 2.1, idéale pour les consoles next-gen. Le moment est propice pour acquérir une TV de cette gamme puisque certaines diagonales bénéficient d’une belle réduction.

Au lieu de 1 499 euros, la TV LG OLED55CX est actuellement disponible à 1 299 euros sur Cdiscount grâce au code promo BIGTV200.

Le modèle de 65 pouces passe quant à lui de 2 199 euros à 1 899 euros, toujours sur Cdiscount, avec le code promo BIGTV300.

Quelles sont les principales caractéristiques de la série CX de LG ?

Les TV OLED CX de LG présentent un design épuré avec bordures d’écran très fines. Sur ces deux diagonales, à savoir 55 et 65 pouces, on retrouvera les mêmes dalles OLED 4K Ultra HD, qui assureront une excellente qualité d’affichage, avec des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs très riches. Une expérience proche de celle vécue au cinéma, donc un très bon point en cette période de restrictions sanitaires. Le traitement des images sera optimisé par le puissant processeur Alpha 9 de 3e génération. Même si la 4e génération de ce processeur qui équipe la série C1 est un poil plus performante, le processeur Alpha 9 Gen 3 saura sublimer le rendu des images et promet une très bonne mise à l’échelle des contenus HD.

La série CX prend par ailleurs en charge les normes vidéo HDR10 (mais pas HDR10+), et Dolby Vision. Et on pourra compter sur le son immersif et vaste permis par le Dolby Atmos. Les amateurs de cinéma pourront également profiter du mode pré-réglé « Filmmaker », qui rend les images fidèles à la vision du réalisateur ou de la réalisatrice, en désactivant notamment le lissage des mouvements.

Que vaut-elle côté gaming ?

La série CX est idéale pour les joueurs et joueuses ayant réussi à mettre la main sur une PS5 ou une Xbox Series X. En effet, les modèles de cette gamme ont été parmi les premiers à proposer une connectique HDMI 2.1, autorisant la 4K@120 IPS, ainsi que le VRR — taux de rafraîchissement variable. Ce dernier est très utile pour combattre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, qui peut perturber une session. Une configuration obligatoire pour pouvoir profiter pleinement des consoles next-gen. Le taux de rafraîchissement de l’écran grimpe quant à lui à 100 Hz, ce qui apportera une belle fluidité des images. Pour couronner le tout, les gamers auront droit à un très faible taux de réponse, d’1 ms seulement.

Qu’en dire de plus ?

Les TV OLED55CX et OLED65CX tournent sous le système d’exploitation webOS, particulièrement fluide et intuitif. Vous pourrez donc facilement avoir accès à toutes les applications phares. Les téléviseurs sont aussi compatibles avec les assistants Google et Amazon Alexa, de même qu’avec HomeKit. Les compatibilités avec Miracast et AirPlay 2 sont aussi de la partie, pour diffuser du contenu sur la TV depuis un smartphone.

