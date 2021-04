Romain Ribout - 21 avril 2021 Apple iPhone

[Le Deal du Jour] La déclinaison « mini » de l’iPhone 12 est très séduisante, car elle propose quasi les mêmes caractéristiques que les autres iPhone de la fournée 2020/2021, mais dans un format plus petit, et pour moins cher. En parlant de son prix, il passe d'ailleurs de 809 à 629 euros pour la version 64 Go.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

L’iPhone 12 mini est la solution compacte d’Apple sur le segment premium. C’est le choix idéal pour celles et ceux qui veulent un smartphone de la Pomme utilisable à une main et facilement transportable dans la poche d’un pantalon, sans pour autant sacrifier les caractéristiques principales d’un terminal haut de gamme — comme les performances ou la photo.

Il profite aujourd’hui d’une belle promotion sur Rakuten : le prix de la version 64 Go passe de 809 à 629 euros en utilisant le code promo RAKUTEN30 avant de procéder au paiement.

Il faut être membre gratuit du Club R pour profiter de l’offre, d’autant plus que rejoindre ce dernier permet également d’économiser de l’argent sur vos prochaines commandes.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi un iPhone aussi compact ?

Parce qu’on n’a pas tous de grandes mains ou de grosses poches de pantalon. L’iPhone 12 mini propose un écran borderless de seulement 5,4 pouces, alors que la plupart des smartphones du moment vont bien au-delà des 6 pouces de diagonale. Un bonheur pour l’utilisation à une main, d’autant plus avec un poids plume de seulement 133 grammes.

Un tel format induit cependant de faire quelques concessions au niveau de l’autonomie, car il y a forcément moins de place pour insérer une grosse batterie.

Quelles sont les autres caractéristiques de l’iPhone 12 mini ?

Pour le reste, ce modèle mini est exactement le même que l’iPhone 12 classique. Son écran est lui aussi OLED avec une définition Full HD+, sans oublier la protection Ceramic Shield. La puissante puce Apple A14 compatible 5G est évidemment de la partie pour assurer d’excellentes performances à l’iPhone 12 mini. De même pour la photo, on retrouve le très bon double capteur 12 mégapixels, avec objectif grand-angle et ultra grand-angle, qui capture de beaux clichés, de jour comme de nuit.

