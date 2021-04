[Le Deal du Jour] Amazon propose de nombreuses promotions sur plusieurs smartphones Xiaomi. Afin de vous aider à vous y retrouver, nous avons sélectionné les trois offres les plus intéressantes pour tous les budgets.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Besoin d’un nouveau smartphone à moins de 300 euros ? Vos grands-parents veulent s’offrir un téléphone, mais ils ont un budget limité ? Cela tombe bien, Amazon lance une vague de promotions immédiates sur plusieurs smartphones Xiaomi.

On y trouve notamment des appareils très accessibles, comme le Redmi 9C à 99 euros au lieu de 129 euros, ainsi que des téléphones avec un bon rapport qualité-prix, à l’instar du Xiaomi Mi Note 10 Lite à 279 euros. Découvrez les trois promotions les plus intéressantes.

Pour mieux comprendre l’offre

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite à 279 euros

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Xiaomi Mi Note 10 Lite est un beau smartphone. Seule une encoche en goutte d’eau vient perturber la superbe de son écran incurvé. On peut également regretter la protubérance du module photo sur son dos en verre, mais cela n’a rien d’inhabituel désormais.

Les performances sont assurées par une puce Snapdragon 730G, épaulé par 6 Go de mémoire vive. Cette configuration orientée gaming permet de jouer confortablement sur son smartphone sans souffrir de ralentissement. Sa batterie de 5 260 mAh en fait un champion de l’autonomie. Compatible avec la charge rapide 30W, le Xiaomi Mi Note 10 Lite est capable de tenir deux jours avec une utilisation classique et de récupérer l’intégralité de sa charge en très peu de temps.

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite profite d’une grosse remise de 100 euros, ce qui fait tomber son prix à 279 euros chez Amazon.

Le Redmi Note 8 Pro à 165 euros

Bien qu’il ait fêté ses deux ans d’existence à l’automne dernier, le Redmi Note 8 Pro reste un bon smartphone milieu de gamme, surtout au regard de son prix. Il faut dire que le Note 8 Pro ne possède pas de vrai point faible. Il embarque une belle dalle LCD IPS à la définition 2 340 x 1 080 pixels. Au dos se glisse un quadruple capteur dorsal, fort d’une caméra principale de 64 mégapixels, qui assure une belle polyvalence en photographie.

Sous le capot, on déniche un processeur Mediatek G90T et 8 Go de RAM qui permettent au Redmi Note 8 Pro de garder la tête haute dans tous les usages. Enfin sa batterie de 4 500 mAh lui confère une autonomie monstrueuse.

Habituellement proposé au prix de 249 euros, le Redmi Note 8 Pro passe à 165 euros chez Amazon grâce à une réduction immédiate de 84 euros.

Le Redmi 9C à 99 euros

Le Xiaomi Redmi 9C est l’un des smartphones entrée de gamme de Xiaomi. Son prix bas est obtenu grâce à une série de compromis qu’il faut être prêt à accepter. Notamment au niveau du design puisque son dos est en plastique, ses bordures sont un poil épaisses et son écran est affublé d’une encoche pour la caméra selfie. L’écran IPS LCD de 6,53 pouces se contente, lui, d’une définition HD+.

Bien entendu, tout n’est pas sombre, et le Redmi 9C reste un bon smartphone pour un usage simple et quotidien. Son module photo accueille 3 capteurs, dont un principal de 13 mégapixels et une lentille macro. Le Redmi 9C est équipé d’un processeur MediaTek Helio G35, avec 2 Go de mémoire vive, ce qui est l’assurance d’une expérience utilisateur globalement fluide. Mais c’est au travers de son autonomie qu’il se démarque, puisque sa grosse batterie de 5 000 mAh lui offre jusqu’à 3 jours d’endurance.

Par son statut de smartphone entrée de gamme, le Redmi 9C est le téléphone le moins cher de cette sélection. Il est ainsi proposé à 99 euros chez Amazon, contre 129 euros en temps normal.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

