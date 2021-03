Depuis sa naissance en 2016, Google Assistant n'a cessé de s'enrichir avec de nouvelles fonctionnalités. Avec Memory, Google veut cette fois mettre de l'ordre dans votre vie numérique.

Depuis ses débuts, la mission de Google est « d’organiser les informations du monde entier pour les rendre accessibles et utiles ». Après l’avoir fait pour le web, Google veut le faire pour votre vie.

Le site 9to5Google vient en effet de repérer une nouvelle fonctionnalité en test au sein de Google Assistant appelée « Memory ». À mi-chemin entre la to-do list, une application de prise de note et un service de sauvegarde de contenu type Pocket, Memory a pour but de mettre de l’ordre dans votre vie numérique.

Une plateforme pour tout sauvegarder

Concrètement, Memory est une sorte de tableau blanc numérique sur lequel il est possible d’épingler des articles de presse complets avec l’URL source, des photos, des notes manuscrites, des brouillons d’idées, des rappels et de nombreux autres contenus tels que des informations sur un voyage à venir ou sur un film qui va sortir.

En somme, tout ce qui est affiché sur l’écran de votre smartphone pourra être enregistré dans Memory à l’aide d’une commande vocale ou d’un raccourci à placer sur l’écran d’accueil de votre mobile. Chaque élément prendra la forme d’une petite carte rangée de façon antéchronologique et pourra être « tagué » afin de le ranger dans une catégorie appropriée.

Placer Google Assistant au cœur de votre vie numérique

Mais là ou Google veut apporter de la plus-value, c’est sur le contexte entourant chaque contenu. Memory pourra enrichir automatiquement vos notes en intégrant par exemple une bande-annonce YouTube si vous sauvegardez la page d’un film à aller voir ou en faisant ressortir le temps de cuisson d’une recette que vous auriez sauvegardé. Et bien évidemment, il sera possible d’effectuer des recherches au sein de tout le contenu sauvegardé.

Memory est donc une manière de placer Google Assistant encore un peu plus au cœur de votre vie numérique en offrant une sorte de to-do list hybride disponible sur vos smartphones, tablettes et écrans connectés. La fonctionnalité est pour le moment testée en interne chez Google et aucune date de déploiement n’a pour le moment été communiquée.

