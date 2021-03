Romain Ribout - 22 mars 2021 Tech

[Le Deal du Jour] La Game & Watch Super Mario Bros. a été commercialisé en fin d'année dernière pour fêter les 35 ans du célèbre plombier moustachu. Normalement vendue une cinquantaine d'euros, cette petite console portable dédiée aux fans de la première heure est aujourd'hui disponible à seulement 38 euros sur Amazon.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le premier modèle de la Game & Watch est apparu en 1980 avec le jeu électronique Ball. Quarante ans plus tard, cette console portable mythique revient spécialement pour l’anniversaire de Mario dans une nouvelle édition incluant en supplément les jeux Super Mario Bros. et Super Mario Bros. : The Lost Levels.

Au lieu de 49 euros habituellement, elle est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 38 euros sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Quels sont les points communs avec une Game & Watch des années 80 ?

La Game & Watch Super Mario Bros. conserve évidemment le design authentiques des modèles précédents avec ce rouge emblématique et cette façade en or brossé, dans le même petit format qui rentre facilement dans la poche. Un élément important pour éveiller la nostalgie des joueurs et joueuses une fois la console portable en main. La seule différence esthétique vient de la béquille qui manque à l’appel pour faire tenir debout la Game & Watch.

Quels sont les jeux inclus ?

À la différence d’une Game & Watch des années 80, cette nouvelle édition de l’année 2020 intègre plus qu’un seul jeu. On retrouve Ball, le célèbre jeu de jonglage, et aussi Super Mario Bros. ainsi que sa suite, Super Mario Bros. : The Lost Levels (sortis sur Nintendo Entertainment System respectivement en 1985 et 1986). Vous pourrez même ajouter des vies illimitées en maintenant la touche A pendant quelques secondes.

Que savoir de plus ?

Il n’est pas possible de rajouter des jeux supplémentaires sur la Game & Watch Super Mario Bros.. Ceci étant dit, il faut savoir que Nintendo a caché de nombreux easter eggs dans sa petite console portable. Par exemple, dans le menu horloge, toujours en maintenant la touche A pendant quelques secondes, vous lancerez la chanson « Dessinez un Mario ». À vous de découvrir les autres. L’horloge propose également 35 animations différentes, mettant en scène les amis et ennemis de Mario.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo