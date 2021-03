Noémie Koskas - 10 mars 2021 Télécoms

[Le Deal du Jour] B&You a pensé aux personnes qui nécessitent un forfait mobile doté d'une grosse enveloppe de données pour pallier une connexion internet trop faible chez soi. L'opérateur propose en effet un forfait sans engagement de 200 Go à seulement 14,99 euros par mois. Deux autres offres sont également disponibles : 100 Go pour 12,99 euros par mois et 5 Go pour 4,99 euros par mois.

B&You vient de mettre à jour ses forfaits mobile, et continue de proposer des prix alléchants sur ses offres en série limitée avec de grosses quantités de données 4G. C’est le cas avec son forfait 200 Go, affiché à seulement 14,99 euros par mois, tandis que son forfait 100 Go est disponible à 12,99 euros. Vous pourrez en profiter jusqu’au 17 mars prochain.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’intègre le forfait B&You 200 Go à 14,99 euros ?

Le forfait B&You de 200 Go propose, comme son nom l’indique, une enveloppe de 200 Go de données 4G, ce qui sera plus que pratique si la connexion proposée par votre box internet laisse à désirer. Concrètement, vous pourrez par exemple regarder jusqu’à 310 heures de contenus sur les plateformes de streaming comme Netflix ou Prime Video. Cette quantité de 4G vous permettra également d’assurer un partage de connexion efficace avec tous vos appareils. Plutôt pratique pour le télétravail.

Autrement, le forfait propose naturellement les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers les numéros français. Malgré un contexte sanitaire qui laisse peu d’occasions pour voyager à l’étranger, sachez tout de même que ce forfait offre aussi 15 Go de données 4G en Europe et dans les DOM.

Quelles sont les autres offres proposées ?

B&You propose également d’autres forfaits en série limitée jusqu’au 17 mars, à commencer par un forfait 100 Go à 12,99 euros par mois. Cette enveloppe de data sera considérable pour pouvoir profiter d’une foule de contenus sans trop se soucier de sa quantité de données 4G restante, de même que pour le partage de connexion avec divers appareils. Comme les autres forfaits, on aura droit aux appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers les numéros français. 12 Go seront par ailleurs utilisables en Europe et dans les DOM (…quand on pourra à nouveau voyager à peu près comme avant).

Et si vous n’avez pas besoin d’autant de data, et que votre budget est serré, B&You propose également un forfait de 5 Go à seulement 4,99 euros par mois, avec, là aussi, les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers les numéros français.

Que faut-il savoir de plus ?

Ces forfaits sont sans engagement, ce qui veut dire que vous pourrez résilier le vôtre à tout moment. Notez d’ailleurs que vous devrez payer 10 euros supplémentaires pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe.

Enfin, vous pourrez conserver votre numéro de téléphone mobile en changeant de forfait. Pour cela, il vous suffira de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Pour l’obtenir, rien de plus simple : appelez le 3179.

