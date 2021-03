Romain Ribout - 02 mars 2021 Télécoms

[Le Deal du Jour] Sosh vient de mettre à jour son catalogue des forfaits mobile en série limitée pour le mois de mars 2021. L'opérateur propose dorénavant deux offres sans engagement : 60 Go à 13,99 euros par mois et 70 Go à 14,99 euros par mois.

De nouveaux forfaits mobile sont disponibles chez Sosh, toujours sans engagement et sans prix qui double après un an. L’un propose 60 Go de données 4G pour 13,99 euros par mois. L’autre rajoute tout simplement 10 Go pour seulement 1 euro de plus. Les différentes offres sont disponibles jusqu’au 29 mars 2021 jusqu’à 9h du matin.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi choisir Sosh ?

Sosh est chapeauté par l’opérateur historique en France, à savoir Orange. Cela permet alors de profiter des meilleures infrastructures avec le meilleur débit possible, via des offres sans engagement à un prix particulièrement attractif, d’autant plus avec une formule « sans prix qui double après un an ».

Qu’intègre le forfait à 13,99 euros par mois ?

Ce forfait en série limitée propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que 60 Go de données 4G. Les appels, SMS, MMS sont également illimités depuis et vers l’Europe et les DOM, mais avec une enveloppe dédiée de 8 Go depuis ces zones.

Qu’intègre le forfait à 14,99 euros par mois ?

L’autre forfait en série limitée propose également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM, mais cette fois-ci avec une enveloppe 4G qui monte jusqu’à 70 Go dans l’Hexagone et à 10 Go en dehors des frontières françaises.

Est-il possible de conserver son numéro actuel ?

Il est effectivement possible de conserver son numéro de téléphone mobile. Pour cela, il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription, lequel s’obtient en appelant le 3179. Cette démarche permet également la résiliation automatique de votre abonnement chez votre ancien opérateur.

