Quand bien même les soldes sont terminés, il est encore possible de trouver de bonnes affaires sur la boutique en ligne de smartphone de Bouygues Telecom. Jusqu’au 17 mars, tous les smartphones d'Oppo de la gamme Reno sont disponibles à partir de 1 euro en achat immédiat. On vous explique comment en profiter.

Le mois de mars est le bon moment pour réaliser des affaires sur les smartphones Android. La majorité des constructeurs de smartphones se préparent en effet à annoncer de nouvelles gammes dans les semaines à venir et cherchent à écouler leurs stocks d’appareils d’ancienne génération.

C’est le cas d’Oppo, qui va annoncer dans les prochains jours de nouveaux smartphones. C’est ce qui explique pourquoi se trouve actuellement sur la boutique de Bouygues Telecom une vaste campagne de promotion sur la gamme Oppo Reno4.

Jusqu’au 17 mars prochain, voici les bonnes affaires que l’on peut dénicher sur cette gamme de smartphones de milieu et haut de gamme :

Si tous ces smartphones sont disponibles à partir de 1 euro en achat immédiat, c’est tout simplement parce qu’ils bénéficient actuellement d’offres de remboursement (ODR) différées allant de 50 à 200 euros, dans le cadre de la campagne Oppo Winter Days.

Point important : tous ces smartphones sont compatibles avec la 5G. Ce qui est pratique, car le forfait Sensation de chez Bouygues Telecom permet non seulement de faire descendre leur prix à 1 euro, mais aussi d’accéder au nouveau réseau 5G de l’opérateur.

On vous explique quelles sont les différences entre ces 4 smartphones et quel type d’utilisateur ils s’adressent.

L’Oppo Reno4 : le parfait smartphone de milieu de gamme

L’Oppo Reno 4 est le principal smartphone de milieu de gamme d’Oppo. C’est un beau smartphone de 6,4 pouces au design classique mais élégant. Il dispose d’un écran AMOLED avec une petite bulle située dans le coin supérieur gauche pour héberger les capteurs frontaux. Sa coque est certes en plastique, mais cela se ressent peu au toucher. Non seulement son aspect reste premium, mais en plus, cette coque prend moins les traces de doigts.

C’est surtout sous le capot que le Oppo Reno4 cache ses principaux arguments. On y trouve non seulement l’excellente puce Snapdragon 765G – qui confère au téléphone de bonnes performances et une compatibilité avec la 5G, mais aussi 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Oppo a d’ailleurs aussi introduit dans ce téléphone une grosse batterie de 4000 mAh compatible avec sa technologie de charge très rapide, le SuperVOOC 2.0. Elle permet concrètement de charger complètement le téléphone en un peu plus de 30 minutes, montre en main.

L’Oppo Reno4 est sans conteste le meilleur rapport qualité/prix disponible dans la gamme Reno4. Beau, performant et pas mauvais en photo de surcroît, il bénéficie maintenant d’un prix très doux avec les promotions de Bouygues Telecom et l’opération Winter Days d’Oppo.

Comptez 1 euro en l’associant à un forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom, avec un engagement de 24 mois, et ce, sans mensualité supplémentaire, ce qui est assez rare.

Le cas du Oppo Reno4Z

Notez enfin que l’Oppo Reno4Z est également au prix de 1 euro avec un forfait Sensation de Bouygues Telecom. Cet appareil est toutefois un peu moins puissant (sa puce n’est pas un Snapdragon 765G, mais une MediaTek Dimensity 800), il ne dispose pas du SuperVOOC 2.0, mais son écran est un peu plus grand (6,56 pouces, mais avec une dalle IPS et non AMOLED) et bénéficie surtout d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz (contre 60 Hz pour le Oppo Reno4 classique). À prix et forfait identique, on vous conseille plutôt de vous tourner vers l’Oppo Reno4 classique.

L’Oppo Reno4 Pro : le flagship qui ne dit pas son nom

Lancé à 799 euros lors de sa sortie en octobre 2020, Frandroid trouvait l’Oppo Reno4 Pro bien trop cher compte tenu de sa fiche technique. Sa proposition est pourtant très intéressante : proposer l’écrin d’un smartphone haut de gamme avec une fiche technique juste un cran en dessous des flagships du moment.

On se retrouve donc avec un très bel appareil de 6,5 pouces à l’écran AMOLED 90 Hz légèrement incurvé (« un écran de toute beauté » selon Frandroid), une coque en verre au coloris bleu ou noir très réussie et des haut-parleurs stéréo puissants.

Le Reno4 Pro dispose également d’une fiche technique honorable. Comme le Oppo Reno4 classique, il dispose d’une puce Snapdragon 765G, mais associé à 12 Go de RAM et surtout 256 Go d’espace de stockage. Il embarque également une grosse batterie de 4000 mAh, ici encore compatible avec le SuperVOOC 2.0. C’est tout simplement un smartphone haut de gamme sans processeur ultra haut de gamme que l’on trouve sur les autres smartphones Android.

L’Oppo Reno4 Pro est vendu 1 euro (plus 6 euros par mois pendant 24 mois) en l’associant à un forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom.

L’Oppo Find X2 Neo : le prédécesseur du Reno4 Pro

L’Oppo Find X2 Neo affiche plus ou moins la même proposition que l’Oppo Reno4 Pro, à savoir proposer un smartphone premium avec une fiche technique performante mais un cran en dessous des flagships. Si l’on retrouve donc une fiche technique bien garnie (compatibilité 5G assurée par le Snapdragon 765G, 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage), son design est légèrement différent (il est plus fin et plus léger).

Ce n’est pas un hasard si l’Oppo Find X2 Neo et l’Oppo Reno4 Pro se ressemblent tant d’un point de vue technique, puisqu’ils occupent tous les deux le même créneau du smartphone à cheval entre le milieu et le haut de gamme. La simple différence, c’est que l’Oppo Find X2 Neo est sorti 6 mois avant le Reno4 Pro. On est ici plus sur une question d’esthétique (et de performances en photo), que de puissance pure.

L’Oppo Find X2 Neo est disponible à 1 euro en l’associant à un forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom, avec un engagement de 24 mois, et ce, sans mensualité supplémentaire.

Que propose le forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom ?

Toutes les offres sur la gamme OPPO Reno4 et sur l’Oppo find X2 Pro peuvent être associées à un forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom. Il s’agit d’un forfait mobile haut de gamme, compatible 5G, qui inclut tout le nécessaire pour profiter pleinement de son téléphone. Chaque mois, sont disponibles :

90 Go de données (4G et 5G) dont 35 Go depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Appels illimités vers les mobiles des États-Unis, du Canada, de la Chine et vers les fixes de 120 destinations

Internet illimité le weekend (en 4G)

Un accès numérique à L’Équipe et Cafeyn, un kiosk en ligne

Le forfait Sensation de 90 Go est proposé au prix de 33,99 euros la première année, puis 48,99 euros, avec un engagement de 24 mois. Si vous êtes déjà client Bbox, vous pouvez alors profiter d’une remise de 7 euros sur l’ensemble du forfait.