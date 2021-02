Romain Ribout - 18 février 2021 Tech

[Le Deal du Jour] BeMove organise une nouvelle vente privée. Pendant un temps limité, il est alors possible de faire des économies sur sa facture d'abonnement Internet et/ou de téléphonie mobile, à travers trois offres chez Bouygues Telecom.

Après le succès de la précédente vente privée en partenariat avec Bouygues Telecom, BeMove revient sur le devant de la scène avec de nouvelles offres Fibre/ADSL et mobile afin de vous faire réaliser des économies importantes sur vos factures. Trois offres inédites sont à découvrir dans cette vente privée qui se termine le 25 février 2021.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’inclut l’offre Fibre/ADSL + décodeur TV ?

L’offre correspond à la Bbox must de Bouygues Telecom. En fibre, le débit théorique peut alors monter jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi. Les appels sont illimités vers les fixes et les mobiles en France, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays dans le monde. Le décodeur TV Bbox Miami est également inclus pour accéder à plus de 180 chaînes de télévision.

Le prix mensuel est de 15,99 euros pendant un an (durée de la période d’engagement), puis passe à 36,99 euros par mois. Enlevez 3 euros à cette somme si vous êtes en ADSL.

Qu’inclut l’offre téléphone + forfait mobile ?

L’offre combine un forfait 4G avec le Galaxy A12. C’est l’un des nouveaux smartphones entrée de gamme de Samsung qui promet une grosse autonomie avec sa batterie de 5 000 mAh et, surtout, une expérience utilisateur simple et agréable au quotidien grâce à l’interface One UI.

En ce qui concerne le forfait mobile Sensation de Bouygues Telecom, on retrouve évidemment les appels, SMS et MMS illimités en France ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. L’enveloppe 4G est de 50 Go à l’intérieur de l’Hexagone et de 20 Go en dehors.

L’abonnement revient à 20,99 euros par mois pendant un an, puis passe à 30,99 euros la deuxième année. L’engagement est de deux ans.

Qu’inclut l’offre Fibre/ADSL + décodeur TV + téléphone + forfait mobile ?

Comme vous l’avez compris, cette offre rassemble les deux précédentes dans une formule encore plus économique. L’abonnement est fixé à 31,98 euros par mois pendant un an (avec engagement d’un an) avant de passer à 62,98 euros par mois en fibre optique dès la deuxième année, ou 59,98 euros par mois en ADSL.

