Microsoft prépare une mise à jour pour Microsoft Word afin de lui faire bénéficier d'un mode sombre complet.

Microsoft cède un peu plus à la mode du thème sombre. Le 5 février, l’entreprise américaine a donné un petit aperçu de ce que donnera Word, son logiciel de traitement de texte, avec un nouvel habillage graphique assombri. En cours de test, cet affichage sera proposé ultérieurement aux personnes utilisant sa suite bureautique. La société n’a pas dit précisément à quel moment le mode sombre sortira.

Un mode sombre pour Microsoft Word

Jusqu’à présent, la société proposait un simili thème sombre dans Word, qui noircissait plusieurs éléments de l’interface, mais pas la zone de travail elle-même, c’est-à-dire le document en cours d’édition. L’option que prépare Microsoft autorisera les pages noires. Dans l’animation proposée par la firme de Redmond, il apparaît que la couleur de l’écriture sera ajustée automatiquement.

« Les couleurs de votre document seront aussi modifiées pour tenir compte du nouveau contraste de couleurs », confirme d’ailleurs Microsoft. « Les rouges, bleus, jaunes et autres couleurs seront légèrement décalés pour atténuer l’effet global de la palette de couleurs et avoir un aspect plus agréable avec le nouvel arrière-plan foncé. » On le perçoit avec le bleu des intertitres dans l’exemple donné par Microsoft.

Une certaine liberté sera laissée à chacun pour personnaliser ce mode sombre : il pourra être entièrement désactivé, être partiellement actif (c’est-à-dire appliqué sur une partie des éléments d’interface de Word, mais pas sur le document à proprement parler), ou être appliqué partout. Par ailleurs, Microsoft précise à toutes fins utiles que le mode sombre ne fera pas sortir des pages toutes noires à l’impression.

En la matière, Microsoft marche dans les pas de Google, qui a lui aussi activé le mode sombre pour sa suite bureautique Docs, l’été dernier. Plus exactement, c’est la version mobile de son service qui bénéficie de cet affichage, qui couvre l’interface ainsi que le document de travail. Le thème sombre sur Google Docs dépend des réglages sur iOS et Android.

Crédit photo de la une : Microsoft Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo