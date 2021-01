Romain Ribout - 28 janvier 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Les AirPods 2 sont encore aujourd'hui une référence incontournable en matière d'écouteurs true wireless. Le modèle avec le boîtier de charge filaire est en ce moment soldé à 136 euros sur Amazon, contre 179 euros habituellement.

Apple s’est inscrit comme une marque de choix dans le monde de l’audio et cela date bien avant la sortie du nouveau AirPods Max. Ses écouteurs sans fil AirPods 2 lancé en début d’année 2019 sont extrêmement populaires à travers le monde, réputés pour leur simplicité d’utilisation et leur confort, avec aujourd’hui un prix un peu plus doux grâce aux soldes d’hiver.

Au lieu de 179 euros, le modèle avec le boîtier de charge filaire est actuellement disponible en promotion à seulement 136 euros sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Que savoir sur les AirPods 2 ?

Les AirPods 2 reprennent la recette qui a fait le succès du premier modèle en conservant ce design toujours aussi confortable dans les oreilles, car non intra. Ils ont également apporté apportent quelques nouveautés à leur sortie, comme le Bluetooth 5.0 ou la compréhension des mots « Dis Siri » pour utiliser l’assistant sans passer par l’iPhone.

En ce qui concerne l’autonomie, elle est estimée à une vingtaine d’heures environ. Le boîtier se recharge via son port Lightning.

iPhone + AirPods, le combo logique ?

Les propriétaires d’iPhone (ou tout autre produit de la Pomme) seront gâtés, grâce aux nombreuses fonctionnalités qu’Apple réserve exclusivement à ses appareils. Les AirPods 2 s’appairent avec une facilité déconcertante et il est très aisé de basculer d’un iPhone, à l’iPad jusqu’au MacBook. On retrouve également plusieurs features intéressantes pour rendre l’expérience encore plus agréable, notamment le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette, par exemple.

Est-ce que ça fonctionne avec un produit Android ?

Oui, les AirPods 2 fonctionnent également avec tous les smartphones et tablettes tournant sous Android. L’utilisation sera simplement un peu plus limitée… Tout est expliqué à cette adresse.

