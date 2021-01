Romain Ribout - 07 janvier 2021 Tech

[Le Deal du Jour] La JBL Flip Essential est l'une des enceintes nomades les plus populaires. Elle est aujourd'hui disponible à moins de 60 euros grâce à cette offre disponible sur Amazon.

Compacte, robuste et avec un bon rendu sonore, la JBL Flip Essential s’est rapidement faufilée au rang des enceintes portables les plus répandues. On la trouve aussi bien à l’intérieur d’un appartement que lors d’une soirée à la plage. Vendue à moins de 100 euros, elle profite déjà d’un rapport qualité/prix intéressant et encore plus avec une réduction totale d’environ 40 euros sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

A-t-elle un bon son ?

La JBL Flip Essential délivre une puissance de 16 W (2 x 8 W) très convaincante pour la taille de cette petite enceinte. Grâce à la fonction JBL Connect+, elle est surtout capable de se coupler avec d’autres enceintes JBL compatibles (jusqu’à 100 au maximum) afin de gagner en volume sonore. Cela peut être une solution pour sonoriser plusieurs pièces de votre maison/appartement, par exemple.

Est-elle vraiment résistante ?

La JBL Flip Essential pourrait passer sa vie dehors tant elle est robuste. Elle vous accompagnera partout, même dans l’eau grâce à sa certification IPX7 qui lui permet d’être immergée jusqu’à 1 mètre de profondeur.

Que savoir de plus ?

D’autres avantages sont à noter pour la JBL Flip Essential. D’une part, son format compact est très appréciable avec des dimensions de 6,4 x 16,9 x 6,4 cm pour seulement 470 g. D’autre part, son autonomie est très confortable, estimée à environ 10 heures. Elle se recharge entièrement via sont port microUSB en 3h30 environ.

Assez rare, elle a également la particularité d’intégrer un port jack 3,5 mm afin de se connecter à n’importe quelle autre source audio.

