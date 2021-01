Romain Ribout - 06 janvier 2021 Tech

[Le Deal du Jour] La microSD SanDisk Extreme d'une capacité de 400 Go est en promotion sur Amazon. Elle chute aujourd'hui à seulement 65 euros alors qu'elle est habituellement vendue à plus de 100 euros en temps normal.

SanDisk est un expert dans le domaine des cartes microSD. Sa gamme Extreme comble de nombreux besoins : le stockage de fichiers en toute sécurité, l’exécution d’applications ou encore l’enregistrement de vidéos en 4K. Une version avec pas moins de 400 Go de stockage est aujourd’hui en promotion sur Amazon, et passe de 157 à seulement 65 euros. Un adaptateur SD est fourni avec.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de cette micro SD ?

La microSD SanDisk Extreme propose une vitesse de transfert allant jusqu’à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Elle est également certifiée A2 afin de garantir des débits minimums suffisants, entre 10 et 30 Mo/s en lecture comme en écriture, et 4000/2000 IOPS en écriture/lecture séquentielle. Concrètement, cela veut tout simplement dire que les applications, ou même les jeux dématérialisés de votre Nintendo Switch, conserveront de bonnes performances lors de l’exécution.

Est-il possible d’enregistrer des vidéos en 4K ?

La réponse est oui. Grâce à la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30, cette micro SD est capable d’enregistrer du contenu vidéo en Ultra Haute Définition. Elle trouve donc un intérêt pour les propriétaires de smartphone compatible dans ce format d’affichage, ou pour celles et ceux qui ont un drone ou une caméra d’action, type GoPro.

Que savoir de plus ?

La gamme SanDisk Extreme est conçue pour fonctionner dans des conditions difficiles : elle résiste à l’eau, aux températures extrêmes (de -25 à 85 °C), aux chocs et même aux rayons X. De plus, elle est garantie à vie par le constructeur.

