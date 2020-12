Romain Ribout - 15 décembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] La période de Noël est bien souvent le bon moment pour changer son forfait mobile. Prenez l'exemple de la nouvelle offre sans engagement en série limitée chez Sosh, celle-ci propose 80 Go de 4G pour seulement 15,99 euros par mois — même après un an.

Les opérateurs commencent d’ores et déjà à lancer leurs offres 5G, mais nous sommes très loin d’être tous équipés d’un smartphone compatible avec ce nouveau réseau mobile. Sosh l’a bien compris et propose aujourd’hui un nouveau forfait 4G en série limitée pour Noël, lequel apporte 80 Go de data pour seulement 15,99 euros par mois. L’offre est disponible jusqu’au 11 janvier 2021 à 9h du matin.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’intègre ce nouveau forfait en série limitée chez Sosh ?

Tout d’abord les appels, SMS et MMS illimités, ce qui est assez classique pour un forfait mobile de nos jours. Cela concerne la France Métropolitaine, mais aussi depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Ensuite, la data s’élève à 80 Go dans l’Hexagone, une enveloppe qui satisfera sans aucun doute les plus gourmands en 4G pour regarder du contenu en streaming et faire des parties de jeu en ligne sans être trop regardant sur sa consommation mensuelle.

Pour Internet à l’étranger, Sosh octroie habituellement la même enveloppe qu’en France, mais pas pour ses séries limitées. Celle-ci propose tout de même une enveloppe dédiée de 12 Go pour subvenir aux principaux besoins lors d’un voyage (comme rester en contact avec ses proches, naviguer sur Internet ou ouvrir Google Maps/Apple Plan).

Pourquoi choisir Sosh ?

Sosh est chapeauté par l’opérateur historique en France. Cela permet tout simplement aux utilisateurs et utilisatrices du service de profiter des solides infrastructures d’Orange via des offres sans engagement à un prix particulièrement attractif, d’autant plus avec une formule « sans prix qui double après un an ».

C’est le réseau mobile numéro 1 en 2020 selon l’ARCEP et également l’opérateur qui couvre la plus large partie du territoire français. Nous le recommandons sans aucune hésitation.

