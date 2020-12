Grâce aux mises à jour par internet, l'enceinte connectée Nest Mini a beaucoup évolué. Avec elle, pas besoin de changer de matériel pour profiter des nouvelles fonctionnalités.

Noël approche, et dans les cadeaux tech à petit prix, l’enceinte Nest Mini (ex-Google Home Mini) occupe une place de choix. Pourquoi ? Car cette enceinte connectée peut jouer plusieurs rôles. Elle peut par exemple diffuser vos playlists Spotify, ou encore la matinale radio de votre choix. Grâce à l’Assistant Google intégré, l’enceinte Nest Mini est capable d’agir comme le centre de contrôle de tous vos objets connectés. Avec quelques commandes vocales, vous pouvez gérer votre éclairage, lancer un aspirateur-robot, etc.

Surtout, les fonctionnalités de Nest Mini ne sont pas figées. Google met régulièrement à jour son assistant vocal avec de nouvelles possibilités, sans avoir besoin de changer de matériel. Voici de nouvelles fonctionnalités ajoutées par l’intermédiaire de mises à jour.

L’enceinte Nest Mini est la plus abordable de la gamme, avec un prix fixé à 59 euros habituellement. Pour les fêtes de fin d’année, Nest Mini passe à 19,99 euros seulement dès 80 euros d’achat sur les sites de la Fnac, Darty et Boulanger. À ce prix, elle fera un très bon petit cadeau de Noël.

Utiliser Nest Mini dans une configuration multi-room

Si vous possédez plusieurs enceintes Nest, sachez qu’il est possible de les utiliser dans une configuration multi-room. Le même contenu audio peut être diffusé sur plusieurs enceintes simultanément. Vous pouvez par exemple commencer l’écoute d’un podcast dans le salon pour le continuer dans la cuisine et la salle de bain.

Pour en profiter, vous devez d’abord créer un groupe d’enceintes depuis l’application Google Home. Une fois cette tâche exécutée, un « Hey Google, joue le podcast Splash sur les enceintes de la maison » lance la diffusion sur toutes les enceintes. Enfin, un « Hey Google, joue le podcast sur l’enceinte de la cuisine » permet de passer du multi-room à une diffusion sur une seule enceinte.

De la même manière, il est possible de profiter d’un son en stéréo — et donc de meilleure qualité — en connectant deux Nest Mini ensemble. L’association se fait avec l’application Google Home. Il faut cependant bien réfléchir à leur positionnement, et sélectionner quelle sera l’enceinte de droite et celle de gauche.

Les routines : exécuter plusieurs tâches depuis une seule commande vocale

Plutôt que de multiplier les commandes vocales lorsque vous partez vous coucher ou que vous quittez votre domicile, une routine permet d’enchaîner plusieurs actions avec une seule commande vocale.

Une routine se configure depuis l’application Assistant Google, disponible sur Android et iOS. Certaines sont déjà prêtes à l’emploi, vous pouvez les utiliser comme telles, les personnaliser, ou en créer de toutes pièces. Par exemple, vous pouvez configurer une routine « Hey Google, je pars travailler » afin que Nest Mini éteigne les lumières, baisse le chauffage, vous donne l’info trafic et votre agenda de la journée.

Passer des appels avec Nest Mini grâce à Google Duo

En activant Google Duo dans les paramètres de l’application Google Home, il est possible d’utiliser Nest Mini pour appeler vos contacts qui utilisent également Google Duo. Il suffit ensuite de lancer un « Hey Google, appelle Mamie dans Duo » pour démarrer la conversation. Cela vous permet de passer des appels téléphoniques tout en gardant les mains libres et de participer à plusieurs autour de l’enceinte Nest Mini. D’autant que les appels sont gratuits, car ils ne passent pas le réseau mobile, mais par le Wi-Fi.

Si la fonctionnalité Voice Match est activée, l’enceinte Nest Mini est capable de reconnaître la voix des différents utilisateurs de l’enceinte. Grâce à cela, l’Assistant Google proposera à chaque utilisateur sa propre liste de contacts.

Nest Mini évolue grâce aux développeurs tiers

L’écosystème Nest Mini n’est pas figé, notamment grâce aux développeurs tiers qui peuvent soumettre leurs propres applications sur l’Assistant Google. Par exemple, grâce à un « Hey Google, parle à Oui SNCF », il est possible de consulter les horaires des trains de votre choix. L’éditeur de jeux Ravensburger a même développé le jeu de société kNOW ! conçu pour fonctionner avec l’Assistant Google du Nest Mini. L’avantage, c’est que les questions (et leurs réponses) sont mises à jour avec le temps. Ça change du vieux Trivial Pursuit que l’on trouve chez les grands-parents.

Enfin, l’Assistant Google présent sur l’enceinte Nest Mini fait partie des assistants vocaux les plus populaires. Utiliser cette enceinte, c’est l’assurance que les futurs produits connectés seront compatibles.