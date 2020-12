Bouygues Telecom lance une opération symbolique à travers laquelle ses clients peuvent faire un don symbolique d'un Go. Selon le nombre de dons, l'opérateur financera un certain nombre de smartphones et de forfaits pour les plus démunis, pendant deux ans.

C’est une opération caritative soutenue par Bouygues Telecom qui aurait pu passer inaperçue, car elle démarre le même jour que l’ouverture de son réseau 5G en France. Mise en place en partenariat avec la Croix-Rouge, cette campagne de bienfaisance invite les clients de l’opérateur à donner symboliquement un gigaoctet (Go) pour financer l’achat de forfaits et de smartphones pour les plus démunis.

Un don symbolique

Le don est symbolique, car dans les faits Bouygues Telecom ne soustraira pas le Go de la ligne mobile qui a été mise à contribution. Par contre, l’opérateur va se baser dessus pour alimenter un compteur de dons et, à chaque tranche de 10 000 Go (donc à chaque fois que 10 000 clients participent), Bouygues Telecom s’engage à offrir un millier de forfaits et 500 smartphones.

L’opération a quelques limites : il ne peut y avoir plus d’un don par ligne téléphonique et l’opérateur prévoit de stopper son opération au bout de quelques semaines (le 4 janvier 2021) ou si le plafond des 20 000 forfaits et des 10 000 smartphones est atteint. Enfin, il faut disposer d’un forfait ayant au moins 5 Go de data pour participer, ce qui dans les faits n’a guère de sens puisque le don n’enlève rien.

D’aucuns pourraient dire que Bouygues Telecom pourrait très bien ne pas passer par cette étape et donner directement les 20 000 forfaits et les 10 000 smartphones en question, au lieu de passer par ce vrai-faux don. Mais l’opérateur indique que cette manœuvre est aussi une façon de sensibiliser le public à la situation compliquée que peuvent vivre des familles en France.

Si vous souhaitez participer à l’opération, il vous suffit de lancer l’application mobile de Bouygues Telecom et de cliquer sur l’encart qui annonce « le don de giga ». Suivez les écrans et confirmez votre participation en choisissant la ligne avec quelle vous vous mobilisez (dans le cas où vous en avez plusieurs). Il n’y a rien de plus à faire. Si vous voulez suivez l’évolution du compteur, une page dédiée existe.

La remise des smartphones avec les forfaits est prévue à compter du mois de janvier 2021, précise l’opérateur. C’est la Croix-Rouge française qui se chargera de cette distribution. Le détail des smartphones et des forfaits n’est pas donné, mais on sait que Bouygues prendra à sa charge pendant deux ans ces dépenses. Chaque forfait aura accès à 20 Go de data et au réseau 4G.

