Numerama vous propose un guide des meilleures offres tech disponibles lors de la Black Friday Week. Ce nom n'a plus d'importance alors que l'événement est déjà terminé aux États-Unis : reste qu'il est possible de dénicher de très bonnes affaires .

La Black Friday Week se poursuit en France, avec de nombreuses offres chez tous les ecommerçants. Amazon semble proposer ce mardi premier décembre des prix plutôt avantageux, même si les commerçants français ne sont pas en reste. Vous trouverez même encore quelques offres du côté des opérateurs : ne les manquez pas !

Pour vous guider dans cette jungle, Numerama a choisi de ne proposer que les meilleures offres : celles qui présentent des produits durables, de qualité et testés par la rédaction. Ils doivent tous répondre parfaitement au cahier des charges qu’ils se donnent. Nos confrères de Frandroid proposent un live avec toutes les offres de l’événement.

Pour connaître l’évolution des prix, nous utilisons l’extension Keepa et notre base de données interne.

Apple AirPods Pro — 239 €

Les AirPods Pro d’Apple sont un véritable coup de cœur. Entre la réduction de bruit active bluffante, le son excellent et la facilité d’utilisation du produit avec des appareils iOS ou macOS, on se retrouve avec un accessoire particulièrement désirable. C’est un beau cadeau à faire à quelqu’un ayant déjà des produits Apple. Ils fonctionnent sur Android, mais l’utilité est moindre.

Est-ce un bon prix ? On ne va pas mentir : ils ont déjà été moins cher, même depuis la boutique officielle d’Apple sur Amazon. Mais en ce moment, les autres promotions autour des AirPods Pro viennent de vendeurs tiers moins rassurants.

Offres spéciales Apple Watch Series 5

Visiblement, Amazon a décidé de déstocker ses Apple Watch Series 5. Tant mieux pour vous : la montre, remplacée au catalogue Apple par la Series 6, a énormément de points communs avec celle de nouvelle génération. En promotion, vous aurez déjà l’une des meilleures montres connectées du marché avec cette Series 5. Amazon a fait baisser les prix de tous les modèles et offre en plus un deuxième bracelet pour tout achat d’une montre de la gamme. Bref, profitez-en !

Est-ce un bon prix ? C’est génial pour une montre de l’année dernière qui n’a pas grand-chose à envier à celle de cette année, oui.

Apple Magic Trackpad 2 — 119 €

Le Magic Trackpad d’Apple est le meilleur trackpad au monde. Sans hésiter. Tout à la fois tactile et multipoints, il est l’un des rares du marché à permettre de se passer complètement de souris sans le moindre problème — voire, à préférer l’usage du trackpad par rapport à la souris. On ne peut pas en dire autant des Magic Mouse d’Apple, qui ne font pas l’unanimité.

Est-ce un bon prix ? À 119 €, c’est effectivement un bon prix. L’objet coûte d’habitude 149 € et les promotions Apple ne sont pas légion.

Razer Basilisk X — 39,99 €

Une bonne souris pour les jeux vidéo ? On prend : la Razer Basilisk X a 6 boutons programmes et des clics mécaniques conçus pour être durables. Elle est parfaitement adapté au jeu en déplacement grâce à sa connexion sans fil et ses technologies visant à limiter les interférences avec d’autres périphériques. Bref, efficace.

Est-ce un bon prix ? Clairement : elle avait déjà été en promotion, mais jamais à un tarif si bas.

Samsung Galaxy S20 — 499 €

Vous ne voulez pas de Pixel, vous ne voulez pas d’iPhone ? Si vous n’avez pas envie de réfléchir à votre prochain smartphone et passer du temps à écumer des tests, il vous reste une valeur sûre : Samsung. La gamme Galaxy S est la plus haute du constructeur et est tout à la fois suréquipée côté hardware et très performante côté photo. Vous n’aurez aucune concession à faire, en somme.

Pourquoi c’est cool ? Le seul problème des gammes S à leur lancement est leur prix. Les smartphones Samsung sont de plus en plus onéreux à mesure que les années passent. Mais dans les périodes de promotions, ce sont des offres remarquables, avec des produits vraiment exceptionnels, qui dépassent très largement tout ce que peux proposer la concurrence à des tarifs comparables. Après, il faut aimer les grands smartphones.

Est-ce que c’est un bon prix ? 500 €, c’est le meilleur prix constaté sur le Galaxy S20, sorti le 11 février 2020. Vous avez l’un des smartphones de l’année avec un bon SAV et des prestations haut de gamme au prix du milieu de gamme.

Apple Watch Series 5 — 319 €

L’Apple Watch Series 5 est la montre connectée de référence… de 2019. Mais cela ne signifie pas qu’elle est dépassée pour autant, bien au contraire. La Series 6, qui la remplace au catalogue des nouveautés en 2020, n’apporte pour ainsi dire qu’une mesure de l’oxygène dans le sang. Si cette fonctionnalité très médicale n’est pas essentielle pour vous, la Series 5 vous conviendra parfaitement, pour tous les usages : sport, bien être, notifications, GPS, etc. Il s’agit de l’édition Nike, avec un bracelet conçu pour l’effort.

Est-ce un bon prix ? Autour de 300 €, c’est un excellent prix pour une montre connectée haut de gamme.

Forfait Free 60 Go 4G — 10,99 €

Orange n’est pas le seul opérateur à faire des offres pour le Black Friday sur ses forfaits mobiles. Free propose ainsi un forfait à 10,99 € avec un pack de données très confortable (60 Go en France, 8 Go à l’étranger). Bien entendu, les SMS et les appels sont illimités.

Est-ce un bon prix ? C’est pas mal pour un forfait sans engagement : si vous trouvez mieux plus tard, libre à vous de passer chez un autre opérateur. D’autant qu’au bout d’un an, Free vous basculera sur son forfait le plus onéreux. Si vous souhaitez une offre stable dans la durée, privilégiez les forfaits Orange (voir plus bas).

Carte microSD Sandisk 512 Go — 49,99 €

Pas besoin de vous faire un dessin, vous savez à peu près ce qu’est une carte microSD. Celle-ci a une grosse capacité et est idéale pour une Nintendo Switch, par exemple.

Est-ce un bon prix ? Le plus bas historique, rien que ça.

Disque dur 4 To WD Red — 89 €

On ne le répètera jamais assez : sauvegarder vos documents est fondamental. En 2020, l’idéal est d’associer un stockage « cloud » à un stockage physique, chez vous, pour dupliquer dans deux endroits vos fichiers les plus importants. C’est pour cela qu’un gros disque dur comme le WD Red de 4 To est idéal : en plus d’avoir un stockage très important, son disque tourne à 5 400 tours minute (plus lent que les disques durs classiques), ce qui limite la chauffe et donc les pannes éventuelles. C’est l’idéal pour du stockage, à mettre par exemple dans un NAS

Est-ce un bon prix ? Clairement oui. Vous pourriez aller jusqu’à en acheter deux à ce prix-là pour équiper un NAS en dupliquant les données de l’un sur l’autre, afin de créer une redondance supplémentaire.

Forfait 4G Sosh 40 Go — 11,90 €/mois

Qui a dit que les promotions de Noël étaient limitées aux produits physiques ? L’opérateur Sosh, marque d’Orange, propose un forfait 4G en série limitée, permettant, pour 11,90 € par mois, de profiter de 40 Go de data en 4G en France et 8 Go en Europe. Contrairement à pas mal de forfaits, il n’est pas limité dans le temps et ne changera pas de prix après un an.

Est-ce un bon prix ? On a déjà vu des forfaits 40 Go moins chers, mais celui-ci a la particularité de ne pas changer de prix au bout d’un an, ce qui le rend vraiment bon marché.

Kit Echo Dot + Philips Hue — 34 €

La maison connectée, vous n’y avez jamais touché ? Un kit de démarrage avec une enceinte Echo Dot et une ampoule Philips Hue autonome est peut-être le meilleur moyen de découvrir ce que vous pourrez faire chez vous. L’ampoule est autonome, ce qui signifie qu’elle n’a pas besoin du hub Philips Hue pour être connectée à votre réseau. Vous n’irez pas bien loin avec, mais si le concept vous gonfle et que vous n’utilisez pas l’enceinte connectée ou l’ampoule, l’essai n’aura pas coûté un bras.

Est-ce un bon prix ? L’écosystème Hue est cool et les kits de démarrage sont chers. Avant de vous engouffrer dans la connexion de toute votre maison, ce kit est une bonne porte d’entrée pour tester. Une version à 109 € avec quelques produits en plus est aussi disponible.

Apple iPad Pro 11 — À partir de 809 €

L’iPad Pro 11 est aujourd’hui l’une des meilleures tablettes tactiles du marché. On le répète souvent (et nos confrères de Frandroid aussi) : si vous souhaitez une tablette tactile en 2020, achetez un iPad. Il y aura forcément un modèle qui correspondra à vos besoins et vous donnera plus de satisfaction qu’une tablette de gamme équivalente sous Android — ce qui n’est pas forcément le cas sur d’autres marchés. L’iPad Pro 11 est aujourd’hui à 809 € au lieu de 899 €.

Pourquoi c’est cool ? L’iPad Pro 12,9 est un poil gros pour de la mobilité et si vous avez un métier où le LiDAR va vous être utile au quotidien pour prendre des mesures, alors le nouvel iPad Air ne suffira pas. Le petit iPad Pro 11 pouces a donc tout pour plaire et si vous souhaitez en faire un objet de productivité, il peut désormais être associé à un excellent clavier Magic Keyboard.

Est-ce que c’est un bon prix ? Oui, des produits Apple moins chers, en dehors des marketplaces, c’est assez rare. Et l’iPad Pro 11 est vraiment excellent.

Notez que les stocks partent très rapidement sur un tel produit : si vous tombez sur une page indiquant une rupture, n’hésitez pas à revenir plus tard ou à chercher ailleurs. La Fnac a par exemple un hub pour ses iPad en promotion.

Chargeur rapide 20 W Anker USB-C — 13 €

Par souci écologique, Apple a retiré les chargeurs des boîtes de ses nouveaux smartphones. Si vous faites partie des personnes qui n’en ont pas, ce petit chargeur rapide de la marque Anker, très réputée, sera parfaitement adapté. Pour 13 € chez Boulanger, vous ne pourrez pas faire mieux pour votre iPhone 12, 12 mini ou 12 Pro : c’est pile ce qu’il lui faut, à petit prix.

Est-ce que c’est un bon prix ? Une marque fiable, un chargeur robuste, un port USB-C et la charge rapide jusqu’à 20 W : toute promo est bonne à prendre dans ces conditions. Notez qu’il faut l’ajouter au panier pour que la réduction soit prise en compte.

Dyson V11 Animal Extra — 499 €

Les Dyson de dernière génération sont toujours des produits onéreux. Le V11 ajoute tout de même beaucoup de confort à l’usage : un réservoir plus grand, une autonomie jusqu’à 40 minutes, un petit écran pour voir précisément la batterie restante et une grande variété de brosses, conçues spécialement pour celles et ceux en coloc’ avec des animaux. Les trois niveaux d’aspiration ne devraient laisser aucune chance aux poils, quelles que soient les surfaces. Les possesseurs de cet objet à la rédaction sont formels : c’est un game changer.

Est-ce que c’est un bon prix ? Dyson met souvent ses aspirateurs en promotion. Dès lors, il est facile de tomber sur des bons prix, ou des prix cassés par des centrales d’achat. Mais 100 € de moins sur ce V11 bien équipé, c’est tout à fait honnête.

Balance Withings Body+ — 69 €

Les Français de Withings profitent toujours des périodes de promotion pour baisser les tarifs de leurs produits sur leur page commerçant Amazon. Ce Pas Du Tout Black Friday est une occasion comme une autre de proposer d’excellents objets de « santé connectée » à moindre coût. Le très bon thermomètre Thermo est disponible à 69 €, mais nous souhaitons cette année parler un peu plus de la balance Body+, à 69 € au lieu de 99 € habituellement. Le fait qu’elle soit connectée est anecdotique (c’est pour récupérer les infos sur l’app Withings) : elle est surtout parfaitement capable de proposer une bonne analyse de la masse corporelle.

Pourquoi c’est cool ? Sportifs et sportives, personnes suivant un régime ou simplement curieuses de leur santé seront bien avisés de chercher plus de précision qu’un simple poids en kilos. La division entre masse graisseuse, osseuse, musculaire et d’eau est faite grâce à un impédancemètre. Vous pourrez donc voir si vous prenez ou perdez du poids, mais surtout savoir ce qui change dans votre corps. Si votre but est de faire du muscle, par exemple, suivre la masse musculaire sera un bon indice.

Est-ce que c’est un bon prix ? Oui. C’est un prix honnête et l’un des plus bas constatés. Comme le confinement est un moment où on se pose des questions sur sa santé, surtout à cause de l’inactivité, c’est peut-être un bon moment pour craquer.

Manette Xbox (2020) — 50,99 €

Les Xbox Series X et S viennent de sortir. Et comme le fun d’une console vient souvent de la capacité à jouer à plusieurs depuis un canapé, il faut acheter plusieurs manettes. D’après notre test, la nouvelle manette Xbox de base est excellente, corrigeant quelques défauts de la précédente génération en incorporant des avancées techniques des modèles plus haut de gamme (Elite). Et c’était déjà l’une des manettes préférées des joueuses et des joueurs.

Est-ce que c’est un bon prix ? Une promotion sur une manette officielle quelques jours après la sortie de la console est toujours une bonne affaire. Cela signifie aussi que Microsoft ne compte pas la vendre plein pot toute l’année : si vous ne craquez pas maintenant, attendez peut-être d’autres périodes de promotion.

Google Nest Wifi — 119 €

Avec ses routeurs Wifi, Google a gagné son pari : proposer cette technologie sous une forme élégante et avec un processus de configuration accessible à toutes et à tous. Vous aurez accès en quelques clics à un bien meilleur réseau sans fil dans votre appartement grâce à l’un de ces petits boîtiers. Vous pourrez l’étendre à d’autres pièces ou étages en en connectant plusieurs.

Pourquoi c’est cool ? Les routeurs Wi-Fi sont souvent moches et utilisent des interfaces de configuration d’un autre temps. Là, avec une app, vous contrôlez tout. Et pour le coup, si vous trouvez que le Wi-Fi de votre box est naze (vous avez raison, il l’est), cela vous changera la vie.

Est-ce un bon prix ? Le prix pratiqué par Google sur son store est de 159 €. À 119 €, vous avez donc une belle baisse de prix, qui rend l’un des meilleurs routeurs Wi-Fi du moment accessible.

Certains liens de cet article sont affiliés : on vous explique tout ici.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Comparateur forfait mobile sans engagement

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo