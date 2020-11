Que ce soit pour le divertissement, le travail ou la simple navigation sur le Web, les Chromebooks ont prouvé qu’il n’était plus nécessaire d'aller piocher dans son livret A pour disposer d’un ordinateur portable polyvalent et puissant. En fait, en 2020, a-t-on encore besoin de dépenser une fortune pour obtenir un ordinateur performant ?

Depuis leur arrivée sur le marché à la fin des années 2000, les Chromebooks se sont métamorphosés. Il faut dire que ces ordinateurs articulés autour de Chrome OS, système d’exploitation lui-même développé autour du cloud, se sont placés comme des appareils polyvalents et performants tout en gardant un prix accessible. Que ce soit pour du divertissement ou de la productivité, ils remplacent aujourd’hui n’importe quel ordinateur traditionnel.

Ainsi, entre son OS léger capable de tourner sans problème sur une configuration d’entrée de gamme, sa compatibilité avec des milliers d’applications disponibles sur Google Play Store, son antivirus intégré et gratuit, et sa vitesse d’exécution, un Chromebook est dorénavant l’un des meilleurs outils pour répondre à tous les types d’usages.

C’est quoi un Chromebook ?

Les Chromebooks sont des ordinateurs portables sûrs, rapides et intelligents qui tournent sous Chrome OS, le système d’exploitation développé par Google. L’aspect matériel (design, composants) est géré par de grands constructeurs comme Acer ou HP, contraints de suivre un cahier des charges très précis afin que Chrome OS fonctionne de manière optimale.

Les Chromebooks possèdent des particularités intéressantes sur le marché des ordinateurs portables. Ils démarrent en quelques secondes, ils bénéficient d’un antivirus gratuit déjà intégré, et ils disposent d’une batterie très endurante. De même, ils bénéficient d’un design léger et fin, dans le but de se glisser facilement dans un sac pour vous accompagner partout. Quant à la suite d’applications Google, elle est parfaitement intégrée aux Chromebooks, qui embarquent nativement toutes les applications phares de Google (Gmail, YouTube, Google Docs, Chrome, etc.).

Surtout, il est possible d’installer n’importe quelle application Android en passant par le Google Play Store. Vous pouvez ainsi aussi bien installer Netflix, que la suite Office 365, Adobe Lightroom ou encore VLC.

Démarrage rapide, mises à jour régulières… Les Chromebooks conservent leurs performances dans le temps

Même les Chromebooks à moins de 500 euros restent performants dans le temps. Google a en effet développé Chrome OS comme un système d’exploitation léger capable de tourner de manière optimale aussi bien sur des configurations légères que sur des fiches techniques plus premium.

Cela signifie qu’un Chromebook fonctionnera parfaitement bien, même si vous ne possédez pas la dernière génération de processeurs. Ainsi, un Chromebook ne prendra que quelques secondes pour démarrer, tout comme pour sortir de veille. Vous pourrez donc utiliser votre machine sans attendre. D’autant plus qu’étant articulé autour du cloud, Chrome OS se met à jour automatiquement en arrière-plan pour rester constamment au top de ses performances.

Surtout que ces mises à jour se font sans interrompre votre travail en cours. Fini les redémarrages inopinés en plein milieu de la gestion d’un tableur juste pour installer une minuscule mise à jour.

Qui plus est, Google a fait le choix d’intégrer ses applications Google Drive (Google Docs, Sheets, Slides) dans le cloud, ce qui permet de dégager de l’espace sur la mémoire physique des Chromebooks. Cela permet non seulement d’utiliser efficacement une machine avec un faible espace de stockage, mais également de dédier la mémoire interne uniquement aux applications-tierces plus gourmandes.

Comment les Chromebooks favorisent notre productivité

La synchronisation constante de Chrome OS avec le cloud et les applications Google Drive permet de rester productif à tout instant. En effet, les sauvegardes automatiques protègent contre la perte inopinée d’un travail en cours en cas de déconnexion soudaine.

L’une des forces de Google Drive en matière de productivité est qu’il permet la mise en place du travail collaboratif en temps réel. Ainsi, vous pouvez vous retrouver à plusieurs utilisateurs sur un même fichier Google Docs et le modifier en même temps. Qui plus est, vous pouvez interagir avec vos collègues en discutant directement via le chat intégré sur les documents. Sans oublier la possibilité d’ajouter des commentaires en marge du document.

On vous le disait plus tôt, les Chromebooks sont compatibles avec des milliers d’applis disponibles sur le Google Play Store, et donc avec de nombreux logiciels pro’ comme la suite Office 365 ou Adobe Lightroom. Ce qui vous assure un gain de temps considérable puisque vous pouvez conserver vos habitudes de travail sans devoir réapprendre à vous servir d’un nouveau logiciel.

Enfin, l’antivirus intégré aux Chromebooks assure gratuitement une protection constante contre les programmes malveillants. Mieux, les ordinateurs sous Chrome OS peuvent également compter sur une puce de sécurité afin de protéger les données les plus sensibles sur lesquelles vous travaillez.

Travaillez où que vous soyez

L’autre avantage des applications Google Drive intégrées dans le cloud est qu’elles permettent d’accéder à ses fichiers depuis tout appareil connecté à Internet, tels qu’un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Cela dit, contrairement à la croyance populaire, un Chromebook n’a pas besoin d’être connecté pour continuer à fonctionner. Ainsi Chrome OS permet d’accéder à ses documents ou aux applications qui disposent d’un mode hors-ligne, de travailler sur un tableur Google Sheets, d’intégrer de nouveaux documents sur votre Drive, le tout sans avoir accès à Internet. Mieux, leur batterie longue durée vous évite non seulement l’encombrement du chargeur lors de vos déplacements, mais vous assure également des sessions de travail ou de divertissement ininterrompues. Parfait pour continuer à travailler toute la journée même si une panne Internet dure.

En effet, grâce à la synchronisation, une fois la connexion rétablie, le Chromebook et Google Drive mettent à jour vos modifications dans les fichiers puis les sauvegardent automatiquement.

Et dans certains cas, les applications tierces peuvent elles aussi fonctionner sans Internet. On pense notamment à Spotify, à condition d’avoir un abonnement à Spotify Premium, ainsi qu’à Netflix. Preuve supplémentaire s’il en fallait que les Chromebooks restent des ordinateurs connectés mais non dépendants d’Internet.

Jeux vidéo, Netflix : un catalogue d’applications de divertissement complet

On vous le disait plus tôt, les Chromebooks sont compatibles avec des milliers d’applications Android. En effet, depuis 2016, Google a intégré la boutique Google Play Store à Chrome OS, ce qui permet de profiter de la quasi-totalité du catalogue d’applis sur son ordinateur portable.

Grâce à cette compatibilité, les Chromebooks ne proposent plus uniquement la suite bureautique de Google. Ainsi, vous pouvez utiliser des logiciels comme Photoshop Express ou PowerPoint pour travailler sur votre Chromebook.

Mais surtout, le Google Play Store est la garantie de trouver facilement des applications de divertissement pour son Chromebook. Si ces ordinateurs ne feront jamais tourner un jeu AAA sur leur puce graphique, tous les hits du Play Store sont accessibles : Hearthstone, Candy Crush et même Among Us.

Bien entendu, des services comme Stadia, Nvidia GeForce Now ou Shadow sont disponibles pour celles et ceux qui tiennent absolument à jouer à des jeux 3D gourmands (Metro Exodus, Assassin’s Creed Odyssey) sur leur Chromebook. Le jeu dans le cloud est aujourd’hui une solution tout à fait viable. D’autant que ces services de cloud-gaming tournent parfaitement sur Chrome OS. Il suffit d’installer leur application dédiée depuis le Play Store.

Tout ne tourne pas autour du jeu vidéo pour se divertir, voilà pourquoi il est également possible d’installer des applis comme Netflix, Amazon Prime Video, Spotify ou VLC sur son Chromebook.

Quel Chromebook choisir ?

Le Acer CB314 à 349 euros

Le Acer CB314 a l’avantage de se placer comme un Chromebook abordable avec très peu de compromis. Acer mise ainsi sur un processeur Intel Celeron N4000 avec 4 Go de mémoire vive et une partie graphique propulsée par UHD Graphics 600 d’Intel. Si cette fiche technique ne rivalise pas avec celles du Acer CP713 ou du Asus C433, elle fera tourner tout aussi bien Chrome OS que ses pairs. Il faut dire que le système d’exploitation de Google est suffisamment léger pour fonctionner de manière optimale sur toutes les configurations.

Le Acer CB314 dispose de 2 ports USB-C, de 2 ports USB-A et d’un emplacement pour microSD, ce qui permet de transformer l’ordinateur en véritable centre multimédia pour diversifier les usages.

Le Acer CB314 est habituellement proposé à 349 euros chez Amazon. Cela dit, une promotion de 80 euros s’applique, ce qui fait dégringoler le prix du Chromebook à 269 euros.

Le Asus C433 à 499 euros

A n’en point douter, le Asus C433 a tout du Chromebook haut de gamme. Son design bénéficie d’un cachet luxueux du plus bel effet grâce a son corps métallique et ses touches rétroéclairées en métal. L’écran, lui, occupe 85 % du corps de l’ordinateur grâce à ses bordures très fines. Il délivre ainsi une surface d’affichage agréable, particulièrement appréciable lors du visionnage d’une série ou d’un film. D’autant que cette dalle de 14″ est tactile ce qui, couplée à la charnière 360° du Asus C433, permet de transformer l’ordinateur en tablette.

Sous le capot, on déniche un processeur Intel Pentium Gold 4415Y, une architecture graphique Intel UHD Graphics 615 et 8 Go de mémoire vive. Avec un tel combo dans sa besace, le Asus C433 fait tourner parfaitement Chrome OS.

Le Asus C433(8+64 Go) est disponible chez Darty au prix de 499 euros.

Le Acer CP713 à 799 euros

Celles et ceux à la recherche d’un Chromebook qui ne montrera pas le moindre signe de faiblesse dans les tâches gourmandes aussi bien professionnelles que divertissantes auront vite fait de se tourner vers le Acer CP713. Ce Chromebook jouit d’une configuration suffisamment efficace (avec notamment un processeur Intel Core i3 de 10e génération) pour garantir une expérience constamment fluide. Mieux, son écran tactile de 13,5 pouces s’ouvre à 360°, métamorphosant ainsi le Acer CP713 en tablette.

Le Acer CP713, avec son autonomie de 10 heures, se place comme un Chromebook premium fort pourtant d’un tarif accessible. Le Acer C713 affiche ainsi le prix de 799,99 euros chez la Fnac.