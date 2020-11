Romain Ribout - 05 novembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] L'un des meilleurs casques sans fil à réduction de bruit active est aujourd'hui en forte promotion sur Cdiscount. Il s'agit du Bose Headphones 700 qui passe de 399 à seulement 269 euros.

Au niveau des casques sans fil à réduction de bruit, Bose et Sony dominent clairement le marché. C’est le bras de fer entre le Headphones 700 et le WH-1000XM4, mais la récente solution japonaise ne profite pas encore de promotions intéressantes. Pour faire des économies, il faut se tourner vers le choix du constructeur américain qui profite aujourd’hui d’une réduction de 130 euros sur son prix d’origine.

Au lieu de 399 euros à son lancement, l’excellent Bose Headphones 700 est actuellement disponible en promotion à seulement 269 euros sur Cdiscount.

L’offre est issue d’un vendeur tiers, mais le produit est expédié directement par Cdiscount depuis ses entrepôts français.

Pour mieux comprendre l’offre

La réduction de bruit active est-elle efficace ?

Le Bose QC 35 II était déjà excellent pour la réduction de bruit active, mais il faut admettre que le Headphones 700 arrive à faire encore mieux que son prédécesseur. Il propose jusqu’à 11 niveaux d’annulation, de 0 à 10, réglables depuis l’application dédiée ou directement via le casque. Le résultat est précis et bluffant, pour se croire littéralement dans une bulle. En ce qui concerne la qualité audio, elle est évidemment au rendez-vous, avec toutefois la célèbre signature marquée de Bose sur les médiums.

Qu’est que le Bose Headphones 700 a de plus que les autres ?

Déjà, il est très confortable au quotidien. Son arceau est plus fin que celui du QC 35 II pour plus de légèreté et ses coussinets ne chauffent pas les oreilles même après de nombreuses heures d’utilisation. On apprécie d’ailleurs son nouveau système de pivot au niveau des oreillettes pour régler la hauteur et l’inclinaison, ce qui lui permet de s’adapter à toutes les morphologies.

Ensuite, le Headphones 700 est très pratique à utiliser, notamment grâce à certaines fonctionnalités qui facilitent l’expérience, comme le support du Bluetooth multipoints. Une fois que l’on y goûte, il devient difficile de s’en passer tant c’est pratique et facile de passer d’un appareil à l’autre, de votre smartphone à votre ordinateur sans déconnexion par exemple. On retrouve également la compatibilité avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri.

Que savoir de plus ?

On peut enfin mentionner sa bonne autonomie, même si elle est un peu en retrait de son concurrent Sony. Celle-ci est estimée à une vingtaine d’heures en mode sans fil avec la réduction de bruit activée, et près de 30 heures sans. On apprécie également la possibilité de brancher un câble jack pour gagner encore plus en endurance. De plus, le casque de Bose se recharge rapidement via son port USB-C.

