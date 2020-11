Romain Ribout - 02 novembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Les célèbres écouteurs sans fil à réduction de bruit de Sony, aka les WF-1000XM3, profitent aujourd'hui d'une belle réduction de prix sur Amazon et passent de 250 à 181 euros.

Les écouteurs sans fil qui intègrent la réduction de bruit active sont maintenant (très) nombreux sur le marché, mais peu d’entre eux sont aussi efficaces que les Sony WF-1000XM3. Ils sont aujourd’hui disponibles en promotion à 181 euros au lieu de 250 sur Amazon, uniquement en coloris argent à ce prix.

Pour mieux comprendre l’offre

Que savoir sur les écouteurs sans fil de Sony ?

Avec les AirPods Pro, les WF-1000XM3 font partie des meilleurs écouteurs sans fil du marché. Mais si la solution true wireless d’Apple s’adapte facilement à toutes les morphologies d’oreilles, sachez que ce n’est pas forcément le cas de celle de Sony, malheureusement — il faut donc être sûrs de son achat..

Ceci étant dit, les WF-1000XM3 sont un produit haut de gamme bourré de fonctionnalités pratiques. Parmi elles, le mode « Quick Attention » pour réduire le son et entendre les bruits environnants par le simple effleurement de la zone tactile dédiée, ou encore la charge sans fil. Le boîtier offre par ailleurs une belle autonomie de 24 heures.

Les WF-1000XM3 embarquent également Google Assistant de façon native. Vous pourrez ainsi passer des appels ou échanger avec l’assistant vocal sans sortir le smartphone de votre poche, ou de votre sac.

La réduction de bruit active est-elle efficace ?

Pour des écouteurs sans fil ? Oui. La réduction de bruit héritée du casque WH-1000XM3 démontre toute son efficacité, même en étant miniaturisée dans de petites oreillettes, pour un résultat bluffant. Vous serez dans une bulle pour vous couper de toute distraction externe, ce qui est idéal pour se concentrer pleinement pendant le télétravail.

Il est possible de régler l’antibruit selon différents contextes via l’application dédiée disponible sur iOS et Android, avec des modes prédéfinis si vous marchez dans la rue ou prenez les transports en commun, par exemple.

